Gestion de flotte grâce à l'intelligence artificielle : QUANTRON et Goldstone Technologies présentent leur entreprise commune, ROQIT, au Greentech Festival

QUANTRON et Goldstone Technologies Limited (GTL) forment une coentreprise pour créer une plateforme de transaction unique avec diverses solutions numériques afin de répondre aux besoins des flottes à zéro émission

Leur nouvelle solution de mobilité pilotée par l'IA sera présentée au Greentech Festival du 15 au 16 juin à Berlin

Le marché ciblé pour la gestion de flotte jusqu'en 2032 est estimé à environ 70 milliards de dollars américains

BERLIN, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- L'entreprise de technologies propres Quantron AG, spécialiste du transport durable de passagers et de marchandises, présente un nouveau secteur d'activité au Greentech Festival du 15 au 16 juin à Berlin.

En collaboration avec Goldstone Technologies (GTL), une entreprise indienne de premier plan dans le domaine de l'intelligence économique, des données et de l'analyse, la société Quantron AG d'Augsbourg s'engage dans une coentreprise connue sous le nom de ROQIT. L'objectif de cette coentreprise est de développer une plateforme de transactions numériques qui servira à l'avenir d'épine dorsale numérique à la solution Quantron-as-a-Service (QaaS). En outre, des solutions logicielles basées sur l'IA seront développées pour le marché de la gestion des flottes zéro émission en pleine expansion. Elles pourront être utilisées indépendamment du fabricant.

Florian Herrmann, ministre d'État et chef de la chancellerie de l'État de Bavière, estime que l'IA offre de grandes possibilités dans le secteur de la mobilité : « La mobilité du futur ne deviendra une réalité que par le biais d'une large application de l'IA. Ce n'est que grâce à des solutions d'efficacité et d'optimisation basées sur l'IA que nous pourrons mettre en œuvre des solutions zéro émission à l'échelle mondiale. Avec l'Agenda High-Tech, l'État libre de Bavière investit un total de 5,5 milliards d'euros dans des domaines d'avenir tels que l'IA, la technologie quantique ou les technologies propres. Nous créons ainsi un écosystème unique ; les meilleures conditions pour la coentreprise prospective entre QUANTRON et Goldstone Technologies et pour le déploiement à grande échelle de l'IA dans le secteur de la mobilité. »

La coentreprise opérera depuis Augsbourg et Hyderabad, en Inde. Une installation aux États-Unis devrait suivre d'ici le troisième trimestre 2023 afin de répondre au marché mondial des solutions à zéro émission.

Jayesh Ranjan, secrétaire principal des départements de l'industrie et du commerce (I&C) et des technologies de l'information (TI) du gouvernement de Telangana, a déclaré : « Cette entreprise commune entre Goldstone Technologies et Quantron AG témoigne du potentiel mondial du secteur des technologies de l'information d'Hyderabad et de l'engagement de l'État en faveur d'une croissance durable. Nous sommes convaincus que cette collaboration débouchera sur le développement de solutions innovantes à zéro émission qui répondront à la demande croissante de transports propres et efficaces en Inde et dans le monde entier. La collaboration entre GTL et Quantron AG est un excellent exemple de la manière dont la coopération internationale peut mener à des solutions innovantes qui répondent aux défis mondiaux. »

La plateforme intégrée comprendra cinq piliers numériques, à savoir la gestion de flotte, l'assurance en tant que service, l'économie de l'hydrogène, la comptabilisation des gaz à effet de serre (quotas de GES) et la connaissance des données. Le logiciel propose un tableau de bord de la flotte, la gestion des conducteurs, des informations sur les trajets, la géolocalisation, la gestion des infrastructures de recharge ou de ravitaillement, un navigateur intelligent, le suivi des crédits carbone, une assistance routière, un module de reporting et une application mobile pour les conducteurs. Aucune autre solution numérique active n'offre une telle gamme de services et une telle transparence.

« Les facteurs qui distinguent cette plateforme numérique sont qu'elle est agnostique vis-à-vis des partenaires, modulaire et indépendante des équipementiers. La connaissance des données, qui est un pilier essentiel, devrait atteindre une valeur de marché mondiale de 71 milliards de dollars (5,9 trilliards de roupies) d'ici à 2032. Notre contribution à ce partenariat sera d'aider les clients à conduire des changements impactants grâce à des analyses basées sur les données, afin d'améliorer leur activité par le biais de capacités BI et Analytics Full Stack et d'offres de services », selon Pavan Chavali, directeur général de GTL.

La coentreprise GTL et QUANTRON peut d'ores et déjà proposer des solutions de gestion de flotte basées sur l'IA afin d'assurer une exploitation plus durable et plus efficace des flottes de véhicules.

La demande en solutions logicielles d'efficacité et d'optimisation est particulièrement forte en Europe, aux États-Unis, en Inde et au Moyen-Orient. Les premiers clients de l'entreprise commune sont QUANTRON AG et ETO Motors d'Hyderabad, en Inde.

Michael Perschke, PDG de Quantron AG : « Nous nous réjouissons de ce partenariat avec GTL dans le but d'aborder les marchés de la gestion de flotte qui devraient dépasser 70 milliards de dollars d'ici 2032, combinés aux marchés de l'économie de l'hydrogène qui prévoient plus de 320 milliards de dollars d'investissements mondiaux d'ici 2030. L'écosystème indien présente également une énorme opportunité dans ce domaine, qui nous apportera l'expertise nécessaire pour pénétrer le marché mondial. »

Les images sont disponibles en haute et basse résolution ici : Communiqués de presse de Quantron AG (https://www.quantron.net/en/q-news/press-releases/)

Quantron AG

Quantron AG est un fournisseur de plateformes et un spécialiste de la mobilité durable pour les personnes et les marchandises, en particulier pour les camions, les bus et les fourgonnettes équipés de groupes motopropulseurs entièrement électriques et de la technologie des piles à combustible H 2 . En tant que filiale high-tech de la célèbre société Haller GmbH, l'entreprise basée à Augsbourg/Bavière combine plus de 140 ans d'expérience dans le domaine des véhicules commerciaux avec le tout dernier savoir-faire en matière d'e-mobilité, et se positionne à l'échelle mondiale en tant que partenaire des équipementiers existants.

Avec l'écosystème Quantron-as-a-Service (QaaS), QUANTRON propose un concept global qui inclut toutes les facettes de la chaîne de valeur ajoutée de la mobilité : QUANTRON INSIDE comprend une large gamme de nouveaux véhicules ainsi que des conversions de véhicules existants et d'occasion du diesel à la batterie et à l'hydrogène électrique grâce à la technologie hautement innovante QUANTRON INSIDE. Avec un réseau européen de 700 partenaires de service, QUANTRON CUSTOMER SOLUTIONS garantit des solutions après-vente numériques et physiques ainsi qu'une gamme de services pour l'entretien, les réparations et les pièces détachées, la télématique et les solutions in-cloud pour le diagnostic à distance et la gestion de flotte. Les clients reçoivent des conseils individuels sur, entre autres, des solutions de recharge et de réservoir sur mesure, des offres de location, de financement et de leasing. Des formations et des ateliers sont également proposés dans le cadre de la QUANTRON Academy. À l'avenir, QUANTRON ENERGY & POWER STATIONS réalisera la production d'hydrogène vert et d'électricité en tant que plateforme. À cette fin, Quantron AG s'est associé à un certain nombre de partenaires mondiaux solides. Dans le même temps, cette Clean Transportation Alliance est également un élément important pour fournir aux véhicules l'infrastructure de recharge verte et de réservoir d'hydrogène nécessaire.

QUANTRON incarne les valeurs fondamentales que sont la FIABILITÉ, l'ÉNERGIE et le COURAGE. L'équipe d'experts du moteur d'innovation pour la mobilité électrique apporte une contribution importante au transport durable et écologique des personnes et des marchandises.

Retrouvez Quantron AG sur les réseaux sociaux LinkedIn et YouTube . Pour plus d'informations, consultez le site www.quantron.net

Goldstone Technologies Limited

Goldstone Technologies Limited (GTL) est une société de conseil spécialisée dans la veille stratégique, l'analyse de données et les services informatiques. Bien que nous soyons très doués pour intégrer et consolider les données afin de produire des informations et pour construire/gérer/optimiser l'infrastructure, les applications et les plateformes Cloud, nous sommes fiers de la manière dont nous aidons nos clients à utiliser les données et la technologie pour faire la différence.

Outre les solutions ciblées que nous proposons aux clients, les solutions sectorielles spécifiques au marché et les plateformes logicielles que nous recommandons, nous offrons également une série de services stratégiques visant à améliorer la planification, à réduire les coûts et à accroître l'adoption et l'utilisation, ce qui permet aux clients de réduire considérablement leur délai d'obtention de la valeur.

Nous nous concentrons sur la valeur que nos clients obtiennent par le biais de nos solutions, et pas seulement sur les solutions elles-mêmes.

