Gestion de fortune: «Invest in the economy, not the stock market» («investir dans l'économie, pas en bourse») - un guide online pratique et efficace

Co-rédigé par les banquiers Blaise Goetschin et Constantino Cancela, cet ouvrage constitue le guide opérationnel de l'investisseur contemporain, autonome et méthodique. Il recense les principes fondamentaux de l'investissement en et hors bourse. Il apprend à déjouer les réactions irrationnelles des marchés financiers à court terme et propose une philosophie d'investissement réaliste et éprouvée.

Ce guide est construit autour d'une recommandation centrale : le besoin d'adopter sans répit une posture critique vis-à-vis de la « pensée financière dominante » qu'elle soit alimentée par la théorie financière purement quantitative, les modes ou par le marketing financier agressif. Le guide offre de nombreux repères utiles pour l'investisseur soucieux d'opérer avec rationalité et efficacité. Avant toute chose, il souligne l'importance d'investir à long terme. En effet, ce n'est qu'à cet horizon que les valorisations boursières se font le juste reflet des fondamentaux économiques, seuls vrais créateurs de valeur. Sur des durées plus courtes, les marchés sont connus pour alterner phases de sous et de sur-réaction aux informations et rumeurs de toute provenance.

Préfacé par le Professeur Mickaël Mangot, économiste, enseignant à l'Essec (Paris) et spécialiste de la finance comportementale, ce guide, algorythme de poche de l'investisseur, professe aussi de répartir sa fortune sur un territoire plus large, au-delà des seuls actifs familiers. Si la diversification efficiente est un principe connu du plus grand nombre, sa mise en œuvre ne réussit que par méthode et persistance. Deux tactiques que préconisent les auteurs pour atteindre une performance non seulement élevée, mais régulière. Un livre utile et rentable...

N° ISBN : 978-2-8289-1655-8

Prix de vente: CHF 8.- / Euros 8.-.

Les au teurs

Blaise Goetschin / Constantino Cancela : lien vers les biographies : http://alternative.ch/fr/les-auteurs

