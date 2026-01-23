GFI Software elige a Zebra Systems como principal socio de distribución en Norteamérica

La consolidación estratégica fortalece la habilitación de los socios y acelera el crecimiento en EE.UU. y Canadá

AUSTIN, Texas, 23 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- GFI Software, un líder mundial en soluciones de comunicaciones y seguridad impulsadas por IA para pequeñas y medianas empresas (PYMES), anunció hoy la consolidación de su distribución en Norteamérica bajo Zebra Systems LLC (Zebra Systems). A partir del 21 de abril de 2026, Zebra Systems será el principal socio de distribución de GFI en Estados Unidos y Canadá.

Esta medida refleja el compromiso de GFI de simplificar su estrategia de canal e invertir en una mayor capacitación de sus socios. Zebra Systems aporta una profunda experiencia en los productos de GFI, un equipo dedicado a GFI en Norteamérica y un historial probado de éxito en la distribución.

Durante más de 15 años, la división europea de Zebra Systems ha sido el distribuidor con mejor rendimiento de GFI en todas las zonas geográficas. Esa excelencia constante llevó al consejero delegado de GFI, Eric Vaughan, a reunirse con el consejero delegado de Zebra, Zdenek Binek, hace dos años para animarle a expandirse al mercado estadounidense.

"Zebra ha sido el distribuidor más sólido de GFI a nivel mundial durante años", afirmó Vaughan. "Cuando me reuní con Zdenek, le dije que el mercado norteamericano necesitaba lo que habían construido en Europa, con el mismo enfoque centrado en los socios y con capacidad técnica. Invirtieron en un equipo estadounidense y trajeron aquí esa misma experiencia. Esta consolidación es el siguiente paso natural".

Fortalecimiento de la experiencia de los socios

Los distribuidores que trabajen con Zebra Systems se beneficiarán de una tienda web diseñada específicamente para agilizar los pedidos, asistencia técnica y comercial práctica por parte de especialistas de GFI y programas de formación diseñados para ayudar a los socios a hacer crecer su negocio. Zebra Systems fue reconocida por GFI Software como socio con mayor crecimiento y ganadora del premio a la innovación en 2025.

"Nos comprometemos a ser el motor de crecimiento de los socios de GFI en Norteamérica", afirmó Paul Trefonas, vicepresidente de ventas de GFI para Norteamérica en Zebra Systems. "Nuestro equipo tiene una amplia experiencia con estos productos y estamos invirtiendo en los recursos y el soporte que los distribuidores necesitan para tener éxito".

El acuerdo de distribución de GFI con Climb Channel Solutions concluirá el 21 de abril de 2026. "Estamos muy agradecidos por la colaboración de Climb y por sus esfuerzos en apoyo de nuestra comunidad de distribuidores", afirmó Vaughan.

Se anima a los distribuidores que actualmente trabajan con Climb a ponerse en contacto con Zebra Systems para garantizar la continuidad del servicio. Las suscripciones y licencias existentes se transferirán sin problemas y el equipo de Zebra Systems está preparado para ayudar en la incorporación.

Acerca de GFI Software

GFI Software ofrece soluciones de seguridad y comunicaciones basadas en inteligencia artificial para pequeñas y medianas empresas. La plataforma GFI AppManager AI de GFI proporciona gestión de TI basada en la nube con All Customers, All Products, One Single Screen™ (Todos los clientes, todos los productos, una sola pantalla). Los productos de GFI Software están disponibles a través de miles de socios especializados en todo el mundo. Más información en https://gfi.ai.

Acerca de Zebra Systems LLC

Zebra Systems LLC North America ofrece soluciones informáticas personalizadas a través de alianzas tecnológicas estratégicas y una amplia gama de servicios. Con más de 15 años como distribuidor líder en Europa de GFI Software, Zebra Systems se expandió al mercado estadounidense en 2024 para llevar esa misma experiencia a sus socios norteamericanos. El enfoque de la empresa en el éxito de los clientes, la mejora continua y la experiencia técnica posiciona a Zebra Systems como un distribuidor de primer orden en el mercado norteamericano.

Para consultas sobre la transición: [email protected] o [email protected]

Para consultas de medios:[email protected]

Para consultas empresarieles:[email protected]

Siga a GFI:LinkedIn | X

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1888529/GFI_Software_Logo_Logo.jpg