GG.BET et Team Vitality prolongent leur partenariat jusqu'en 2024

La marque mondiale de paris GG.BET a annoncé la prolongation de son accord de partenariat avec le club international d'e-sports Team Vitality jusqu'en 2024. L'équipe victorieuse de Counter-Strike et la société de paris approfondiront leur collaboration afin de contribuer au développement de l'industrie de l'e-sport.

KIEV, Ukraine, 31 janvier 2024 /PRNewswire/ -- GG.BET s'est d'abord associé à l'équipe Counter-Strike de Team Vitality en 2022. Depuis, ils ont travaillé ensemble sur des dizaines de projets en ligne et ont organisé des événements en personne. Ils ont notamment intégré l'application mobile blockchain V.Hive, téléchargée par 80 000 fans de Team Vitality, et le plus grand match de l'histoire de Counter-Strike, Match of LeGGends, qui a été regardé par 1 million de téléspectateurs en ligne.

Bureau de presse GG.BET :

« Depuis que nous avons uni nos forces, GG.BET a soutenu Team Vitality jusqu'au sommet. L'équipe a remporté des tournois majeurs, dont le CS:GO BLAST.TV Paris Major 2023, et a terminé la saison dernière comme l'équipe la plus forte de la planète. En 2023, nos projets ont mobilisé plus de 150 millions de fans sur les réseaux sociaux, et notre travail a inspiré et motivé d'autres acteurs du marché à en faire plus pour soutenir l'industrie de l'e-sport. En 2024, nous nous fixons de nouveaux objectifs et nous porterons le partenariat stratégique entre GG.BET et Team Vitality vers de nouveaux sommets ! »

Nicolas Maurer, PDG de Team Vitality :

« Nous sommes très heureux d'étendre et d'élargir notre partenariat avec GG.BET, un acteur majeur de la scène e-sport. Dès le début de notre coopération, il s'agissait de s'amuser et de créer des expériences sans pareilles pour tous les fans de Counter-Strike. Comme notre événement de rencontre à Rio, qui a rassemblé plus de 3,5 millions de personnes, et le match inoubliable contre NAVI. Nous avons hâte de dévoiler les projets passionnants que nous mettrons en place au cours des deux prochaines années pour faire rayonner et grandir la communauté CS. »

GG.BET et Team Vitality prévoient d'organiser des projets en ligne, ainsi que des événements hors ligne à grande échelle pour les supporters du club e-sports et les fans de Counter-Strike et d'autres disciplines, afin de rendre l'e-sport encore plus populaire dans le monde entier.