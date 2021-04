Ghostrunner ganha novos modos gratuitos, DLC com items cosméticos e uma edição fisica para Nintendo Switch que será lançada no final de junho

CALABASAS, Califórnia, 13 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Os Co-publicadores 505 Games e All In! Games juntamente com os desenvolvedores One More Level, 3D Realms e Slipgate Ironworks™ lançam hoje dois modos de jogo gratuitos e um pacote pago, Metal OX para Ghostruner, jogo de ação cyberpunk em primeira pessoa. A empresa também revelou que uma edição física do Ghostrunner para o Nintendo Switch será lançada em 25 de junho na Europa e em 29 de junho nos EUA. Já no Brasil, o jogo está disponível na Nintedo eShop.

As atualizações gratuitas lançadas hoje incluem o modo Kill Run, um modo de jogo com metas de tempo rígidas e um desafio maior na Torre Dharma. No modo Kill Run, os jogadores devem matar inimigos para adicionar segundos preciosos ao cronômetro, passar pelas seções o mais rápido possível e subir a novos patamares nas tabelas de classificação. Os jogadores também podem registrar seus momentos mais marcantes sob uma perspectiva totalmente nova com o Photo Mode. Quebre a quarta parede pelo ângulo perfeito e veja o mundo cyberpunk de Ghostrunner como nunca antes.

O pacote Metal Ox celebra o Ano Chinês do Boi com quatro novas Katanas e luvas modeladas tendo por base princípios e virtudes de Confúcio. Benevolência. Justiça. Rito. Integridade.

O suporte contínuo para um dos sucessos de 2020 continua com atualizações gratuitas sobre qualidade de vida. No console, aproveite a mira assistida para o gancho de acoplamento, um cursor ajustável de campo de visão (FOV) e o modo de desempenho para melhoria das taxas de quadro recém-adicionado no PS4 Pro. No PC, a NVIDIA Reflex aumenta a experiência de cyborg ninja, reduzindo significativamente a latência do sistema com as placas gráficas suportadas.

O próximo lançamento físico do Ghostrunner no Nintendo Switch incluirá todas as atualizações desde o lançamento digital do ano passado, incluindo melhorias de desempenho e estabilidade, refinamentos de controle e gráficos atualizados.

Na última cidade da humanidade, um guarda-costas aprimorado falha em seu dever e perde tudo. Das profundezas sombrias da Torre Dharma, o Ghostrunner precisa ascender a um mundo que já acabou, superando legiões autoritárias do passado que o querem morto, para lutar contra um governante que já o derrotou no passado. Domine a velocidade, a agilidade e os reflexos violentos que só ocorrem com melhorias cibernéticas. Corra pelas paredes e no ar, agarre e desafie o tempo para sobreviver a um mundo brutal onde um único golpe resulta em morte.

O pacote Metal Ox foi lançado por R$19,90 quando comprado sozinho. Por um tempo limitado, adquira o pacote Keymaster na Steam, incluindo o Ghostrunner, o pacote Winter e o pacote Metal Ox com um desconto de 10%.

O Ghostrunner está disponível agora para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Amazon Luna e PC via Steam, Epic Games Store e GOG. O Ghostrunner chegará para o PlayStation 5 e o Xbox Series X|S em 2021, com uma atualização gratuita disponível para proprietários das versões para PS4 ou Xbox One.

O Ghostrunner foi publicado pela H2 Interactive para o Nintendo Switch e PlayStation 4 na Ásia.

Para obter mais informações sobre o Ghostrunner, incluindo suporte completo para idiomas, acesse o site oficial.

