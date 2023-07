GI Dynamics annonce la refonte de sa marque en Morphic Medical® et le lancement de son produit phare RESET®

BOSTON, 12 juillet 2023 /PRNewswire/ -- GI Dynamics, créateur du premier dispositif médical au monde conçu pour cibler la cause sous-jacente du diabète de type 2, est fier d'annoncer la refonte de sa marque en Morphic Medical et de présenter RESET, anciennement connu sous le nom d'EndoBarrier®. Cette transformation reflète l'évolution du paysage de l'industrie et l'engagement de Morphic Medical à promouvoir l'innovation dans les soins aux patients.

Depuis sa création, Morphic Medical a été témoin d'avancées considérables dans l'étude des maladies métaboliques, et la communauté clinique a acquis des connaissances précieuses sur les réactions des patients aux procédures et à leur utilisation concomitante avec des thérapies pharmaceutiques. Les traitements évoluant vers des options moins invasives, les patients atteints de diabète de type 2 bénéficient de nouvelles approches de la gestion de la maladie. Morphic Medical est impatiente de saisir les opportunités offertes par ce nouvel espace clinique en relançant ce produit phare.

La refonte de la marque de l'entreprise et de ses produits revêt deux connotations fortes. Tout d'abord, les appareils de Morphic Medical permettent aux patients d'adopter un état de santé plus sain, en luttant efficacement contre le diabète et l'obésité afin d'améliorer la santé métabolique et la gestion de leur maladie. D'autre part, l'entreprise a connu une importante évolution, en alignant sa stratégie et son approche sur la compréhension actuelle de la maladie. L'engagement de Morphic Medical à faire progresser les soins de santé est à l'origine de cette transformation, qui a conduit à une entreprise mieux équipée, prête à relever les défis posés par le diabète de type 2 aujourd'hui. Le produit RESET est conçu pour aider le système métabolique des patients à se rétablir et à tirer profit des traitements par le régime alimentaire et l'exercice physique et, comme l'indique son nom, il offre aux patients un nouveau départ dans leur lutte contre le diabète de type 2.

« Nous sommes ravis de présenter Morphic Medical et RESET alors que nous entamons ce chapitre passionnant de l'histoire de notre entreprise, a déclaré Joseph Virgilio, PDG de Morphic Medical. Cette renaissance traduit notre engagement à fournir des solutions innovantes conçues pour cibler les causes sous-jacentes du diabète de type 2. Grâce à l'approche de Morphic Medical et au produit RESET, qui a été perfectionné par la poursuite de la recherche et des données cliniques, nous sommes convaincus de l'impact positif considérable que nous aurons sur la vie des patients. »

La refonte de la marque coïncide avec de nouvelles études cliniques menées aux États-Unis et en Inde, qui visent à démontrer la sécurité et l'efficacité de RESET dans le traitement du diabète de type 2 et de l'obésité. Ces études viendront compléter les plus de 65 publications et les plus de 3 000 dispositifs implantés qui démontrent la capacité de RESET à réduire l'hémoglobine glyquée et le poids de manière significative. L'engagement de Morphic Medical à mettre au point des solutions innovantes pour s'attaquer à la cause sous-jacente des maladies métaboliques, ainsi qu'à améliorer les résultats pour les patients, la positionne en tant que leader dans la transformation de la gestion du diabète. En s'appuyant sur une recherche de pointe et une compréhension approfondie de la maladie, Morphic Medical façonne l'avenir des soins de santé grâce à des approches thérapeutiques efficaces qui permettent aux patients d'obtenir de meilleurs résultats en matière de santé.

À propos de Morphic

Morphic Medical est le créateur de RESET, un traitement endoscopique qui constitue une alternative non chirurgicale au traitement du diabète de type 2 et de l'obésité. RESET n'est pas autorisé à la vente aux États-Unis et est limité par la loi fédérale à un usage expérimental. Fondée en 2003, Morphic Medical a son siège à Boston, dans le Massachusetts. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.morphicmedical.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

SOURCE Morphic Medical®