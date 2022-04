Giannina Braschi Gana El Premio Nacional de la Academia Norteamericana de la Lengua Española

"El jurado premió, por unanimidad, a Giannina Braschi, cuya trayectoria exhibe una riqueza de facetas que excede cualquier denominación simplificadora", comentó Carlos E. Paldao, director de la ANLE, quien resaltó "su fértil trayectoria académica que, desde una destacada investigación profesional de clásicos del mundo hispánico, arriba a un espectacular trabajo como reconocida y galardonada creadora que la sitúa entre las voces más innovadoras e influyentes de las letras hispánicas en Estados Unidos, contribuyendo a la difusión de la cultura y literaturas hispánicas desde la perspectiva más vanguardista y renovadora, impactando la impronta no solo hispánica sino angloparlante dada la proyección que en destacadas traducciones han tenido algunas de sus obras que representan la riqueza del idioma llevada a nuevos retos tanto lingüísticos como narrativos al enlazar géneros literarios y peripecias del idioma en una hábil intersección en consonancia con nuevas formas de expresión de las que es pionera".

Al ser informada del resultado del certamen, Braschi declaró su felicidad y orgullo de ganar este importante premio. "Es muy significativo para mí recibir esta buena noticia en el aniversario de la vida de Cervantes. Empecé mi proyecto literario con Cervantes. Cuando tenía 22 años escribí el ensayo 'Cinco personajes fugaces en el camino de Don Quijote' sobre los ideales quijotescos: el amor, la poesía, las armas, la libertad y la justicia", explicó Braschi. "El ensayo comienza así: 'Don Quijote-Alonso Quijano el viejo: criatura doble, cascabel, con una coraza externa que aprisiona un núcleo íntimo, siempre agitado y vivaz'. Considero este ensayo el comienzo de mi obra. Ahora estoy acabando mi libro titulado 'Putinoika', un término acuñado por mí para definir la era de Putin y de Trump. Antes teníamos Perestroika. Ahora tenemos Putinoika. Antes teníamos Ángeles en América como decía Tony Kushner. Ahora tenemos Putinas en América. Ya sea que escriba en español, espánglish, o inglés o ya sea que escriba en diferentes géneros literarios, siempre tengo en mi cabeza y en mi corazón los ideales quijotescos".

Tras obtener su doctorado en Literaturas Hispánicas por la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook impartió clases de literatura en Rutgers University, City University of New York y Colgate University.

Su obra es un aporte imprescindible para el avance, consolidación y expansión de la lengua y cultura hispánicas en los Estados Unidos, siendo además innovadora y de un valor intelectual extraordinario. Ocupa un lugar destacado en el terreno intelectual latino-estadounidense, por su compromiso crítico al colonialismo estadounidense y por alternar el uso del español, espánglish e inglés en su obra.

Es autora de obras como "El imperio de los sueños" (1988), en la que se mezcla poesía, prosa y teatro sobre su relación socio-política, cultural y lingüística con la ciudad de Nueva York; "Yo-Yo Boing!" (1998), escrita en espánglish sobre temas como el racismo, el colonialismo, la independencia de Puerto Rico o la violencia doméstica; y "United States of Banana /Estados Unidos de Banana" (2011), una tragicomedia posmoderna en la que se mezcla novela, drama y poesía sobre la caída del imperio americano.

Su obra tiene una gran proyección nacional y panhispánica, y está siendo parte de investigaciones y estudios en programas doctorales nacionales e internacionales. De hecho, existe ya una extensa bibliografía crítica, siendo el libro más reciente el editado por Frederick Luis Aldama y Tess O'Dwyer, "Poets, Philosophers, Lovers. On the Writings of Giannina Braschi".

Su obra ha inspirado otras adaptaciones culturales, desde las composiciones musicales del compositor puertorriqueño Gabriel Bouche Caro hasta la versión en cómic de su novela "United States of Banana" por el dibujante sueco Joakim Lindengren.

Recientemente se le ha otorgado el Premio Cambiemos por parte de la revista española Cambio 16.

"La decisión de la Academia Norteamericana de la Lengua Española de otorgar el Premio Enrique Anderson Imbert 2022 a Giannina Braschi, no solo acrecienta el reconocimiento internacional de esta destacada escritora puertorriqueña, sino que marca un hito de apertura panhispánica hacia una obra que cuestiona, con calculada precisión y sin clichés ideológicos, las fronteras de los géneros y las lenguas para articular una visión polifónica, filosófica y poética de la comedia trágica de la globalidad postmoderna", comentó José Luis Vega, director de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española. "Cervantes, cuya memoria se reverencia esta semana, habría mirado con simpatía la decisión del jurado. ¡Enhorabuena, Giannina Braschi!"

