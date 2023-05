GIDARA Energy verkündet wichtigen Meilenstein: Umweltgenehmigung für fortschrittliche Methanolanlage

SCHIPHOL, Niederlande, 8. Mai 2023 /PRNewswire/ -- GIDARA Energy freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen eine wichtige Umweltgenehmigung für seine Advanced Methanol Amsterdam (AMA)-Anlage erhalten hat. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Dekarbonisierung der Industrie. Die von der Provinz Noord-Holland erteilte Umweltgenehmigung ermöglicht GIDARA Energy den Bau seiner fortschrittlichen Methanolanlage, in der lokale Abfälle in fortschrittliches Methanol umgewandelt werden sollen.

Die Anlage für erneuerbares Methanol im Amsterdamer Hafen nutzt die patentierte HTW®-Vergasungstechnologie von GIDARA Energy, um Abfälle in Bio-Methanol umzuwandeln, einen vielseitigen Kraftstoff, der im Straßenverkehr, in der Schifffahrt und zur Herstellung nachhaltiger Flugkraftstoffe verwendet werden kann. Der Erhalt dieser Genehmigung ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Anlage, die die Produktion von erneuerbaren Kraftstoffen und in Zukunft auch von hochwertigen kreislauffähigen Chemikalien ermöglicht.

Das Verfahren zur Erlangung der Genehmigung umfasste eine detaillierte Prüfung des Projekts, einschließlich einer gründlichen Bewertung seiner potenziellen Umweltauswirkungen, einer öffentlichen Anhörung und einer vollständigen Überprüfung der vorgeschlagenen Entwurfs- und Baupläne, um sicherzustellen, dass die Anlage alle geltenden Umweltstandards erfüllt. GIDARA Energy arbeitet eng mit den örtlichen Behörden und wissenschaftlichen Experten zusammen, um sicherzustellen, dass die Anlage nur minimale Auswirkungen auf die Umwelt hat und für die Gemeinde sicher ist, während sie gleichzeitig die wachsende weltweite Nachfrage nach fortschrittlichem Methanol und erneuerbaren Energien deckt.

Der Gründer von GIDARA Energy, Wim van der Zande, und CEO Dr. Norbert Kamp zeigten sich begeistert von der Genehmigung: „Wir freuen uns sehr über diese Genehmigung und können es kaum erwarten, mit dem Bau unserer modernen Methanolanlage zu beginnen. Diese Anlage ist ein großer Schritt vorwärts in unserem Bestreben, die globalen Kohlenstoffemissionen zu reduzieren und eine Kreislaufwirtschaft zu schaffen.Wir danken den Genehmigungsbehörden für ihre sorgfältige und gründliche Prüfung und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihnen, wenn wir mit dem Bau unserer Anlage fortfahren."

Advanced Methanol Amsterdam (AMA) soll im BioPark, dem wichtigsten Entwicklungsstandort für Hersteller von erneuerbaren Kraftstoffen im Amsterdamer Hafen, errichtet werden. Die Anlage wird jährlich etwa 360.000 Tonnen Abfall in 90.000 Tonnen erneuerbares Methanol umwandeln.

Roon van Maanen, Leiter Energy & Circular Industry im Hafen von Amsterdam, sagte: „Herzlichen Glückwunsch an GIDARA Energy zu diesem wichtigen Schritt bei der Realisierung ihrer nachhaltigen methanol-Anlage. Der Amsterdamer Hafen unterstützt Unternehmen, die kreislauforientierte Aktivitäten und die Energiewende fördern. Die Anlage von GIDARA, in der Abfälle in Methanol umgewandelt werden, ist ein hervorragendes Beispiel, das sich nahtlos in die Nachhaltigkeitsziele unseres Hafens einfügt. Wir freuen uns auf den Zeitpunkt des ersten Spatenstichs."

Informationen zu GIDARA Energy

GIDARA Energy konzentriert sich auf die Umwandlung von nicht wiederverwertbaren Abfällen in fortschrittliche Biokraftstoffe und Kreislaufchemikalien mithilfe patentierter Technologien. Die Hochtemperatur-Winkler-Technologie (HTW® 2.0 und in naher Zukunft HTW® 3.0) von GIDARA Energy kann zur Herstellung wertvoller Produkte und fortschrittlicher Biokraftstoffe (erneuerbares Methanol und nachhaltiger Flugkraftstoff) für den Einsatz im Straßenverkehr, in der Schifffahrt und in der Luftfahrt genutzt werden und trägt dazu bei, dass diese Sektoren weniger fossile Ressourcen verbrauchen, weniger Kohlenstoffemissionen verursachen und nachhaltiger werden.

GIDARA Energy hat sich zum Ziel gesetzt, die Nachfrage nach saubereren Kraftstoffen zu decken, die globalen Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, den Abfall zu verringern und eine Kreislaufwirtschaft zu schaffen. Die patentierte HTW® 2.0-Technologie ist das führende Vergasungsverfahren mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Abfallvergasung im kommerziellen Maßstab. Im Laufe der Jahre wurde die Technologie erheblich verbessert, um bessere Ergebnisse zu erzielen und eine breite Palette von Rohstoffen verarbeiten zu können.

Weitere Informationen über GIDARA Energy finden Sie auf www.gidara-energy.com.

Über den Abfall von GIDARA Energy in chemischen Anlagen

Advanced Methanol Amsterdam (AMA) und Advanced Methanol Rotterdam (AMR) sind die Vorzeigeanlagen von GIDARA Energy für erneuerbare Kraftstoffe im Hafen von Amsterdam bzw. Rotterdam. Die Advanced-Methanol-Anlagen werden zusammen 700.000 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalente (CO2eq) an Treibhausgasemissionen pro Jahr einsparen und jährlich etwa 180.000 Tonnen erneuerbares Methanol produzieren, indem sie 360.000 Tonnen lokaler, nicht recycelbarer Abfälle, die derzeit verbrannt werden, umwandeln.

Reststoffe wie grünes CO2 und feste Rückstände werden für Gewächshäuser bzw. zur Zementabfüllung verwendet. Ihr Ziel ist es, zu besseren Kraftstoffen und einer Kreislaufwirtschaft beizutragen und gleichzeitig den Hafen auszubauen und damit mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Die Advanced Methanol-Anlagen werden in enger Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und mehreren Universitäten arbeiten.

