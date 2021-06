Gideon Brothers lève 31 millions de dollars en série A pour élargir son portefeuille de robots mobiles autonomes IA et vision 3D

L'investissement mené par Koch Disruptive Technologies aidera Gideon Brothers à élargir son portefeuille de robots mobiles intelligents et flexibles pour automatiser les opérations de manutention horizontale et verticale.

ZAGREB, Croatie, 9 juin 2021 /PRNewswire/ -- Gideon Brothers, une société de solutions robotiques et d'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait levé un investissement de 31 millions de dollars en série A afin d'accélérer le développement et la commercialisation de ses robots mobiles autonomes basés sur l'intelligence artificielle et la vision 3D.

L'entreprise étendra également ses activités de fabrication, de vente, de marketing et de succès client sur les principaux marchés de l'Union européenne et des États-Unis en ouvrant respectivement des bureaux à Munich, en Allemagne et à Boston, au Massachusetts.

Le tour de table de série A a été mené par Koch Disruptive Technologies (KDT), la branche capital-risque et croissance de Koch Industries, Inc., avec la participation de DB Schenker, Prologis Ventures et de Rite-Hite.

Le cycle comprend également la participation de plusieurs actionnaires existants de Gideon Brothers, qui sont parmi les principaux bailleurs de fonds de la société : Taavet Hinrikus (cofondateur de TransferWise), Pentland Ventures, Peaksjah, HCVC (Hardware Club), Ivan Topčić, Nenad Bakić et Luca Ascani.

L'entreprise élargira son conseil d'administration avec deux dirigeants chevronnés du secteur : Annant Patel, directeur chez KDT, et Xavier Garijo, membre du Conseil d'administration pour la logistique contractuelle chez DB Schenker.

Gideon Brothers est spécialisé dans l'automatisation flexible des processus de manutention horizontale et verticale des matériaux pour les entreprises de logistique, d'entreposage, de fabrication et de commerce de détail. Avec ses robots mobiles avancés et ses solutions logicielles complètes pour les opérations autonomes en intérieur et en extérieur, l'entreprise aide les entreprises à relever les défis les plus complexes de leur chaîne d'approvisionnement : exigences en hausse des clients, augmentation de la variabilité des produits et des volumes logistiques, de la diversité des canaux de distribution et, enfin, pénurie de main-d'œuvre.

« La pandémie a considérablement accéléré l'adoption de l'automatisation intelligente, et nous sommes prêts à répondre à la demande exceptionnelle du marché. La meilleure façon de le faire est d'associer nos solutions propriétaires avec les clients les plus importants et les plus exigeants. Nos partenaires stratégiques ont des défis réels que nos robots sont déjà en train de résoudre et, grâce à nous, ils saisissent aujourd'hui l'incroyable opportunité qui leur permet d'apporter des changements robotisés à certaines des organisations les plus innovantes du monde, a déclaré Matija Kopić, PDG de Gideon Brothers.

Le partenariat avec ces leaders industriels avant-gardistes nous aidera à étendre notre présence mondiale, mais nous resterons toujours fidèles à nos racines croates. C'est là notre grande force. Le nombre de start-up croates s'accroît de manière exponentielle, et nous voulons ouvrir de nouvelles opportunités pour que notre pays devienne une puissance de la robotique et de l'IA », a ajouté Matija Kopić.

Les robots mobiles autonomes rendent les processus et les flux de travail plus efficaces et productifs. On y parvient généralement en exécutant des tâches sans valeur ajoutée, comme le transport, le ramassage et le dépôt de produits, afin de libérer les travailleurs pour qu'ils puissent effectuer d'autres tâches qui ajoutent de la valeur à l'opération. La technologie avancée de Gideon Brothers permet de créer une véritable collaboration entre les robots et les personnes, libérant ainsi le potentiel caché des opérations de manutention dans le monde.

« Avec plus de 300 opérations et unités de production Koch dans le monde, KDT reconnaît les capacités et le potentiel uniques de la technologie de Gideon Brothers pour transformer considérablement la façon dont les entreprises peuvent aborder les processus d'entrepôt et de fabrication grâce aux technologies d'IA et AMR 3D de pointe, a expliqué Annant Patel, directeur de Koch Disruptive Technologies. La mission de Gideon visant à améliorer les opérations industrielles actuelles d'entrepôt et de fabrication grâce à une collaboration étroite entre les humains et leurs assistants robotiques, tout en automatisant des processus manuels complexes pour rendre le travail plus sûr et plus efficace, présente un changement dans une industrie prête à être révolutionnée. »

« Cet investissement dans le développement de robots mobiles autonomes prouve une fois de plus l'ambition de DB Schenker d'être le précurseur de l'innovation, a affirmé Xavier Garijo, membre du conseil de direction pour la logistique contractuelle, DB Schenker. Notre partenariat avec Gideon Brothers garantit notre accès aux meilleures solutions de robotique et de manutention intelligente pour servir nos clients de la manière la plus efficace possible. Notre collaboration à ce jour avec Gideon Brothers a démontré des cas d'utilisation réels dans les processus d'entrée et de sortie dans l'environnement de l'entrepôt. Nous voyons également des applications plus larges et sommes ravis de voir ce que cette technologie nous apporte avec la création de 'l'entrepôt du futur' pour nos clients. Avec Gideon Brothers, nous voulons remettre en question ce que nous mettons déjà en pratique chez DB Schenker et révolutionner les modèles économiques de la logistique », a ajouté Xavier Garijo.

Selon une étude récente menée par ABI Research , le marché mondial de la robotique mobile devrait atteindre 158,6 milliards de dollars d'ici 2030. Il y aura plus de 15 millions de robots mobiles autonomes dans le monde d'ici là, et un certain type de perception visuelle optimisera 90 % de ces machines.

