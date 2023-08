GIGABYTE anuncia placas-mãe Z790 AORUS X Gen para processadores Intel de última geração

TAIPEI, 29 de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, tem o orgulho de anunciar as placas-mãe Z790 AORUS X Gen. As placas-mãe Z790 AORUS X Gen foram criadas para acelerar a memória DDR5 e levar os processadores de última geração da Intel a um nível superior de desempenho. A linha também conta com diversos recursos atualizados, de inovações fáceis de usar, projeto térmico eficiente e reforços da tecnologia Ultra Durable ao suporte de ponta para Wi-Fi 7.

As placas-mãe Z790 AORUS X Gen foram projetadas para alcançar a melhor compatibilidade de overclock DDR5 da categoria, de até XMP 8200 MT/s ou superior, proporcionando um desempenho de memória ultrarrápido. Os usuários também podem aumentar seus módulos DDR5 de forma automática e confiável por meio do BIOS com facilidade. Além disso, a AORUS firmou uma parceria exclusiva com a HWiNFO e introduziu um aplicativo de leitura de tempo de memória, para que os entusiastas de OC possam ajustar o desempenho à vontade.

Após o sucesso anterior dos projetos EZ-Latch em slots PCIe e M.2, a AORUS agora apresenta um novo M.2 EZ-Latch Click para as coleções de inovações fáceis de usar. O M.2 EZ-Latch Click permite a remoção e a montagem sem parafusos do dissipador de calor M.2 ampliado e, assim, torna a troca do SSD M.2 mais fácil do que nunca. O BIOS também foi redesenhado com foco no usuário e renomeado como "UC BIOS", apresentando uma experiência de usuário mais intuitiva com a função Quick Access personalizável. Os entusiastas da abordagem "faça você mesmo" agora podem montar computadores sem esforço com as placas-mãe Z790 AORUS X Gen.

Para possibilitar o desempenho de última geração, é necessário um projeto de energia VRM robusto, e é aí que o VRM Thermal Armor e o M.2 Thermal Guard entram em ação, mantendo o sistema resfriado enquanto funciona com rapidez. As placas-mãe X Gen são reforçadas com a tecnologia Ultra Durable para garantir uma confiabilidade duradoura, e o novo PCIe UD Slot X oferece uma capacidade de carga dez vezes maior para proporcionar proteção extra às placas gráficas.

Atendendo a diversos segmentos da comunidade de jogos, as placas-mãe Z790 AORUS X Gen oferecem sete modelos de destaque. A emblemática XTREME X é bem equipada com componentes de primeira linha em todos os aspectos, enquanto a MASTER X lida facilmente com todas as tarefas que exigem desempenho. A PRO X vem em um diferenciado invólucro branco elegante e é perfeita para o usuário que deseja criar um sistema de jogos esteticamente agradável. A ELITE X oferece aos iniciantes do "faça você mesmo" uma opção inteligente para montar e atingir um nível de elite em jogos.

Para obter informações detalhadas sobre as placas-mãe Z790 AORUS X Gen e seu suporte incomparável para os processadores Intel de última geração, acesse https://bit.ly/AORUS_Z790_X .

