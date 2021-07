GIGABYTE continue sur sa lancée et offre deux nouveaux écrans gaming 4K compatibles avec la norme HDMI 2.1

Misant sur la popularité du FV43U et de ses ventes exceptionnelles, GIGABYTE continue sur sa lancée et offrira bientôt deux autres écrans gaming 4K compatibles avec la norme HDMI 2.1, soit l'AORUS FI32U de 32 pouces et l'AORUS FO48U de 48 pouces. En plus de leurs spécifications matérielles de pointe, ces deux moniteurs 4K offrent l'équilibre parfait entre la résolution et la taille que les joueurs PC et consoles nouvelle génération attendent depuis longtemps.