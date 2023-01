TAIPÉ, 3 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A marca de computadores líder mundial GIGABYTE anunciou seus mais recentes notebooks das marcas AORUS, voltada para jogadores, e AERO, para criadores. Reestruturada para acomodar as mais recentes CPUs e GPUs da Intel e da NVIDIA, além de vários novos recursos e atualizações, os novos notebooks AORUS e AERO foram criados para abrir novos caminhos. Os principais notebooks para jogos AORUS 17X e AORUS 15X têm tudo a ver com a maior proeza em jogos sob medida para os fãs, e o AERO 16 OLED é o auge do que um notebooks para criadores de conteúdo de primeira linha deve ser.

GIGABYTE desbloqueia o desempenho de primeira linha com os novos notebooks AORUS e AERO

AORUS 17X e AORUS 15X, criados para a vitória



Equipados com CPU 24-core de 13º geração da Intel e pela GPU da série RTX™ 40 NVIDIA GeForce®, o AORUS 17X e o AORUS 15X são projetados para um TGP máximo de até 175W, permitindo que os gamers joguem em taxas de quadros ultrarrápidas. Essas potências emblemáticas são reforçadas com a tecnologia de resfriamento WINDFORCE Infinity, atualizada para manter a temperatura e a eficiência de resfriamento sob controle durante o desempenho máximo.



Os novos notebooks AORUS deram um salto gigantesco no desempenho de tela para uma taxa de atualização de 240 Hz com resolução de 1440p para as opções de 17 e 15 polegadas, garantindo que a jogabilidade permaneça rápida, suave e vibrante. O elegante corpo de liga de alumínio CNC combina com o design inspirado em naves espaciais e a RGB Light Bar, dando aos novos produtos AORUS um toque final para os notebooks de jogos emblemáticos.

Aproveite todas as cores com o AERO 16 OLED



O AERO 16 OLED é um notebook de 16" que atende a profissionais de criação com maior demanda por desempenho poderoso e precisão perfeita de cor. Feito com os microchips mais recentes da Intel e da NVIDIA, o AERO 16 OLED é um dos mais rápidos notebooks para criadores, com uma tela 4K + OLED em proporção 16:10 e visuais realistas com uma tela maior, para maior produtividade. Essa tela impressionante também é certificada pela Pantone e pré-calibrada pela X-Rite para Delta E<1, tornando o notebook para criadores com maior calibração de cores do mundo.



Graças à tecnologia OLED, o AERO 16 OLED pode reduzir as emissões de luz azul em até 6,5%, mantendo o desempenho e a luminosidade das cores. As certificações TÜV Rheinland Eyesafe® e SGS garantem conforto aos olhos dos criadores após uma longa sessão de trabalho. O elegante corpo de liga de alumínio CNC torna o notebook leve, mas resistente. O touchpad de vidro ampliado amplia a produtividade com operações suaves e precisas.



FONTE GIGABYTE

