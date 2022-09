GIGABYTE lança quatro placas-mãe AMD X670 para novos processadores Ryzen 7000

TAIPEI, 27 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE tem orgulho de lançar suas novas placas-mãe das séries X670E e X670, que suportam os recém-anunciados processadores de desktop da série Ryzen™ 7000 da AMD com base na arquitetura Zen 4 de última geração. As mais recentes ofertas da plataforma AM5 da GIGABYTE incluem o modelo de topo da linha AORUS focada em jogos, cobrindo ambos os segmentos de chipsets, o modelo principal X670E e o modelo high-end X670. Além de apoiar de forma nativa o slot PCIe 5.0 de última geração e o soquete M.2, bem como a memória DDR5, as novas placas-mãe AORUS X670 oferecem alto desempenho e estabilidade do sistema, com energia digital direta e soluções térmicas avançadas. Ao mesmo tempo, essas placas são projetadas com foco na facilidade para o usuário, com design de PCIe e M.2 EZ-Latch que facilita muito a troca de componentes.

A X670E AORUS XTREME lidera o caminho com energia digital direta de 18+2+2, o que melhora efetivamente a estabilidade do sistema para desbloquear todo o potencial dos novos processadores da série Ryzen™ 7000. Para melhorar a dissipação geral de calor sob operação em overclock e velocidade total, as placas-mãe da GIGABYTE, X670E e X670, contam com projetos térmicos avançados, como o Mega-tubo de calor de 8mm, o dissipador de calor VRM de cobertura total, e o dissipador de calor M.2 Thermal Guard III nos dispositivos de armazenamento, permitindo que o desempenho de jogos de última geração e a velocidade de transmissão possam ser disponibilizados na nova plataforma. O design EZ-Latch Plus recém-incorporado na X670E e o EZ-Latch na placa-mãe X670 simplificam o processo de montagem do PC, facilitando a remoção da placa de vídeo com apenas um empurrão sem esforço de uma parte inferior, e tornando a instalação do SSD M.2 mais fácil do que nunca sem o uso de um único parafuso.

A GIGABYTE lançará quatro placas-mãe, incluindo o modelo principal X670E AORUS XTREME, o modelo para entusiastas X670E AORUS MASTER, o modelo convencional X670 AORUS ELITE AX e o modelo focado em valor X670 GAMING X AX. Essas placas estarão à venda em 27 de setembro de 2022. Para mais informações sobre as placas-mãe X670E e X670 da GIGABYTE, acesse: https://bit.ly/AM5_X670

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1903425/GIGABYTE_Launches_Four_AMD_X670_Motherboards_New_Ryzen_7000_Processors.jpg

FONTE GIGABYTE

