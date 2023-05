GIGABYTE participe au salon COMPUTEX et présente ses produits technologiques innovants et sonexcellence en matière de conception

TAIPEI, 30 mai 2023 /PRNewswire/ -- À l'occasion du salon COMPUTEX, l'événement technologique mondial très attendu qui se déroule du 30 mai au 2 juin 2023 à Taipei, GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, présente ses derniers produits destinés au grand public ainsi que les innovations apportées à sa gamme d'ordinateurs gaming AORUS et sa gamme AERO spécialement conçue pour les créateurs. Les visiteurs pourront découvrir les dernières innovations technologiques de GIGABYTE, ses conceptions adaptées pour ceux qui veulent personnaliser leur PC, ainsi que ses nouveaux produits. Il y aura également une zone exceptionnelle dédiée au gaming 4K dans l'AORUSVERSE pour profiter d'une expérience de jeu hors du commun.

Parmi les grandes nouveautés, nous pouvons citer le refroidissement Bionic innovant intégré aux ventilateurs Shark sur les cartes graphiques AORUS GeForce RTX™ série 40 très plébiscitées, conçu pour réduire considérablement le bruit des ventilateurs et améliorer la pression d'air. L'ordinateur portable AORUS 17X est doté de la technologie WINDFORCE Infinity de nouvelle génération qui maintient la zone WASD et le pavé tactile à des températures basses pour une meilleure ergonomie, tandis que l'ordinateur AERO 16 OLED, fruit d'un travail de précision, utilise une technologie de fraisage CNC de première qualité. Enfin, le tout nouveau modèle AORUS 16, un ordinateur portable gaming 16:10, est l'un des premiers modèles sur le marché du gaming à pouvoir être associé à un adaptateur secteur en nitrure de gallium. Cela démontre non seulement l'engagement de GIGABYTE à être à l'avant-garde en matière d'efficacité énergétique, mais aussi son engagement en matière d'innovation.

Imaginée pour les joueurs, la conception facile à monterdes modèles AORUS est appliquée à diverses gammes de produits. Outre une gestion thermique et électrique de pointe pour garantir des performances d'overclocking optimales, les conceptions EZ-Latch des cartes mères AORUS simplifient le processus de montage des PC, pour des installations faciles et rapides. Les écrans LCD intégrés sur les cartes graphiques, les blocs d'alimentation et les refroidisseurs de CPU AORUS offrent aux utilisateurs un moyen pratique de personnaliser leur configurationet de surveiller les performances en temps réel. Les visiteurs seront impressionnés par la conception révolutionnaire Cable Stealth sur le kit à monter soi-même Stealth 500, qui établit de nouvelles normes en matière de gestion des câbles, et par les écrans gaming Arm Edition hautement évolutifs, conçus pour améliorer l'ergonomie et l'expérience utilisateur. De plus, GIGABYTE propose une expérience gaming 4K saisissante en combinant le modding PC avec une triple configuration d'écrans gaming M32UC, pour un niveau d'immersion optimal. L'écran gaming 4K FO48U de 48 pouces a aussi été conçu pour faire passer le gaming sur console de salon au niveau supérieur.

Au-delà de la présentation d'une collection de produits innovants et à la conception remarquable appartenant à des gammes de produits primées mondialement, le salon COMPUTEX 2023 est également l'occasion pour GIGABYTE de dévoiler les mises à jour apportées aux cartes mères de la série Intel® Z790, aux cartes graphiques de la série NVIDIA GeForce RTX™ 4060 Ti et aux cartes graphiques AMD Radeon RX 7600. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://bit.ly/GIGABYTE_COMPUTEX_2023

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2077965/GIGABYTE_Advances_COMPUTEX_Innovative_Technology_Products_Excellence_Design.jpg

SOURCE GIGABYTE