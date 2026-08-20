GIGABYTE presenta AORUS INFINITY en la Gamescom 2026 con un espacio de videojuegos inmersivo

TAIPÉI, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE AORUS acudirá a la Gamescom 2026 bajo el lema «AORUS INFINITY», convirtiendo su stand en un espacio de videojuegos inmersivo donde los visitantes podrán probar los juegosmás destacados en portátiles gaming con IA, monitores OLED para videojuegos y Ordenadores gaming personalizados, además del estreno en la Gamescom de la serie AORUS INFINITY.

GIGABYTE Brings AORUS INFINITY to Gamescom 2026 with an Immersive Gaming Playground

La serie AORUS INFINITY está encabezada por la placa base X870E AORUS INFINITY NEXT, que incorpora ingeniería de grado aeroespacial y tecnología de impresión 3D en metal, junto con las tarjetas gráficas AORUS GeForce RTX™ de la serie 50 INFINITY, el chasis AORUS C510 GLASS INFINITY y los periféricos para videojuegos recién lanzados, lo que da como resultado un equipo de alto rendimiento con una identidad visual distintiva.

Creado en torno a hardware AORUS de alta gama, el rincón dedicado a los videojuegos muestra la fusión entre estos y la IA. El portátil gaming AORUS MASTER 16 AI funciona con el agente de IA GiMATE, exclusivo de GIGABYTE, que permite un ajuste en tiempo real y se amplía mediante el AORUS RTX™ 5060 Ti AI BOX con GPU Selector para equilibrar los recursos entre los videojuegos y las cargas de trabajo de IA. Al proyectarse en los monitores OLED para videojuegos FO27Q28G y FO27Q24G, ofrece unas imágenes excepcionales sin interrupciones, junto con funciones tácticas que proporcionan una ventaja competitiva aún mayor. El stand también destaca ordenadores gaming de estética elegante, entre las que se incluyen la serie STEALTH, sin cables y con un acabado limpio y estilizado; la serie WOOD, orientada al estilo de vida; y el estreno en Europa del personaje AORUS ARI, inspirado en el anime.

En esta ocasión, AORUS presenta «Street Fighter 6» y «PRAGMATA» de CAPCOM, «Forza Horizon 6» de Microsoft, y «Star Wars Zero Company™». Por otra parte, como socio oficial de hardware del VALORANT Champions Tour (VCT) EMEA, AORUS organizará un «VALORANT Challenge» específico, en el que los asistentes podrán competir contra un jugador profesional para ganar recompensas del VCT exclusivas de la Gamescom. Los visitantes podrán experimentar con toda la gama de productos en Koelnmesse, pabellón 8, stand C050.

Para los gamers de todo el mundo, AORUS está lanzando campañas online antes y durante la Gamescom, en las que se ofrece la oportunidad de ganar una placa base X870E AERO X3D WOOD o un monitor OLED para videojuegos MO27Q28GR, entre otros premios. Además de la experiencia en la Gamescom, las campañas en curso de GIGABYTE con motivo de su 40.º aniversario incluyen «AORUS MEMBER DAY», «GIGABYTE 40∞Your Infinity» y «My Perfect Setup». Síganos en Instagram en @aorus_official para obtener más información.