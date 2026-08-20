Présentation de la gamme AORUS INFINITY de GIGABYTE dans un espace de jeu immersif au salon Gamescom 2026

TAIPEI, 20 août 2026 /PRNewswire/ -- Parallèlement au lancement en avant-première de la gamme AORUS INFINITY, GIGABYTE mettra en avant ses cartes mères AORUS au salon Gamescom 2026 sous le thème « AORUS INFINITY », transformant son stand en un espace de jeu immersif où les visiteurs pourront découvrir les meilleurs titres sur des ordinateurs portables de jeu dotés d'IA, des écrans de jeu OLED et des configurations de PC.

GIGABYTE Brings AORUS INFINITY to Gamescom 2026 with an Immersive Gaming Playground

La gamme AORUS INFINITY est structurée autour de la carte mère X870E AORUS INFINITY NEXT, qui intègre une ingénierie de niveau aérospatial et une technologie d'impression de métal en 3D, aux côtés des cartes graphiques AORUS GeForce RTX™ Série 50 INFINITY, du boîtier AORUS C510 GLASS INFINITY et des nouveaux périphériques de jeu pour former une configuration hautes performances affichant une identité visuelle caractéristique.

Conçu autour de produits AORUS haut de gamme, l'espace consacré au jeu illustre la fusion entre jeu vidéo et IA. Pour le réglage en temps réel, l'ordinateur portable de jeu IA AORUS MASTER 16 s'appuie sur l'agent IA GiMATE, une technologie exclusive de GIGABYTE. Grâce à l'AORUS RTX™ 5060 Ti AI BOX et à sa fonction de sélection de processeur graphique, il permet d'équilibrer les ressources entre les jeux et les charges de travail d'IA. Pour l'affichage sur les écrans de jeu OLED FO27Q28G et FO27Q24G, il offre immanquablement des images exceptionnelles, associées à des fonctionnalités tactiques qui en renforcent l'avantage concurrentiel. Le stand mettra également en scène des configurations de PC esthétiques, notamment la gamme STEALTH sans câbles, au design épuré et élégant, la gamme WOOD tendance, ainsi que la première apparition européenne du personnage ARI d'AORUS, inspiré de l'univers des animes.

AORUS présentera cette fois-ci « Street Fighter 6 » et « PRAGMATA » de CAPCOM, « Forza Horizon 6 » de Microsoft, et « Star Wars Zero Company™ ». Partenaire officiel du VALORANT Champions Tour (VCT) EMEA pour le matériel, AORUS organisera par ailleurs un défi VALORANT spécial, au cours duquel les participants pourront affronter un joueur professionnel pour tenter de remporter des récompenses VCT exclusives à l'occasion du salon Gamescom. Les visiteurs pourront découvrir l'ensemble de la gamme au parc des expositions de Cologne, hall 8, stand C050.

À l'intention des amateurs de jeu vidéo du monde entier, AORUS lance des campagnes en ligne avant et pendant le salon Gamescom, offrant la possibilité de gagner une carte mère X870E AERO X3D WOOD ou un écran de jeu OLED MO27Q28GR, entre autres. En plus de l'expérience proposée au salon Gamescom, GIGABYTE organise actuellement d'autres campagnes pour son 40e anniversaire : AORUS MEMBER DAY, GIGABYTE 40∞Your Infinity et My Perfect Setup. Suivez @aorus_official sur Instagram pour obtenir plus d'informations.