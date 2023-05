Gigante britânica de jogos lança plataforma no Brasil

SÃO PAULO, 10 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- Com 20 jogos inéditos e mais de 12 mil disponíveis na plataforma, a companhia Playing.io, sediada no Reino Unido, chega ao Brasil e oferece personalização de páginas e games para jogadores e profissionais do ramo.

A plataforma britânica líder global em mercados de blockchain e igaming chegou ao Brasil com o lançamento de um site próprio e exclusivo para os jogadores brasileiros. Com hubs

de tecnologia em locais como Ilha de Man e Malta, a Playing.io traz ao Brasil a proposta inovadora de customização para amantes de jogos online.



Playing.io chega ao Brasil

Com a união entre as tecnologias de blockchain, jogos e pagamento, a Playing.io projeta algoritmos altamente inteligentes, que conectados ao sistema próprio otimizam pagamentos, permitindo identificação dos hábitos de cada jogador e associa o método ideal em tempo real. Além disso, o uso dessas frentes garante que os resultados dos jogos sejam distribuídos de maneira 100% aleatória e justa.

A plataforma, que é licenciada em Curaçau, traz como diferencial sua própria USP, além da personalização de jogos, a fim de jogadores profissionais construírem seus próprios jogos e comunidades dentro da Playing.io com segurança, variedade e exclusividade. Para ser atrativo aos gamers e suas comunidades de jogadores, a empresa desenvolveu sistemas de pontuação que vão desde acesso a eventos Vips até créditos nos jogos e pagamentos em diversas moedas.

"Nossa experiência e nossos produtos nos permitem desenvolver nossos próprios jogos em alta qualidade e em curtos períodos de tempo. Agora temos mais de 20 jogos internos e planejamos adicionar mais a cada mês. Enquanto isso, trabalhamos com mais de 100 dos principais fornecedores em todo o mundo, que trazem mais de 12.000 jogos para o Playing.io. Com um servidor poderoso comprovado, podemos oferecer suporte a dezenas de milhares de jogadores simultâneos e milhões de jogadores ativos diariamente para aproveitar todos esses jogos de maneira estável e sem nenhum problema" Destaca o CEO Richard Hogg.

No quesito segurança e pagamentos, a companhia reforça que trabalha com responsabilidade técnica sobre todos os jogos criados na plataforma, e por isso, conta com sistema integrado de monitoramento de pagamentos, blindando seus jogadores de possíveis fraudes e riscos, além da proteção de seus acessos e dados por criptografia.

Os pagamentos para líderes de comunidades de fãs e seus jogadores acontecem de maneira segura, rápida - com máximo de 5 minutos - e utilizam as mais modernas moedas do mercado, incluindo criptomoedas. Com capacidade para atender cerca de 100 mil clientes ao mesmo tempo, a Playing.io reforça que possui atendimento em português e que o Brasil é um país estratégico para suas operações. "Enxergamos muito potencial no mercado brasileiro, tanto do ponto de vista demográfico quanto do ponto de vista sociopolítico. O Brasil emergiu como um dos mercados mais empolgantes para as principais empresas do setor de jogos eletrônicos. Acreditamos que a Playing.io pode se destacar como a melhor plataforma de jogos e apostas do Brasil com nossas tecnologias incomparáveis, designs e serviços altamente localizados." acrescentou Hogg.

A companhia ainda revela que sua meta de negócios para o Brasil é de quinhentos mil dólares diários de depósitos na plataforma, e que este número deve dobrar no ano que vem.

Sobre a Playing.io

A Playing.io é uma plataforma britânica de jogos personalizados licenciada e certificada feita sob medida para os entusiastas de cassinos online. A empresa é responsável por desenvolver sistemas blockchain considerados número um em todo o mundo.

Se cadastrar na Playing.io é fácil: Digite Playing.io em seu browser (simples assim), clique em cadastre-se, inclua seu e-mail e pronto! Você já está dentro da maior plataforma de games personalizados do Brasil e ainda ganha bônus para aproveitar como quiser!

Access: Playing.io

