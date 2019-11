Gigantes sociais globais de mãos dadas: Haval apresenta a edição de 2020 atualizada dos modelos F7 e F7x Performance

A Aliança Estratégica Social Global da Haval apresenta parcerias com marcas líderes, incluindo Vibrato Douyin, Ximalaya, iQIYI, Autonavigate, Tencent, e iFlytek, e combina tecnologia 5G e IA com big data, plataformas sociais e recursos compartilhados para criar um ecossistema de carros sociais com tecnologia smart e conectados. A série F foi criada com base no conceito F3 "Futuro, Moda e Diversão", e as últimas atualizações da Haval indicam o início da era F4 em que o quarto componente, "Amigos", refere-se a como as tendências de compartilhamento social redefinirão a experiência de condução para os jovens da atualidade.

"Quer se trate de tendências de globalização, 5G ou IA, o futuro da Haval está repleto de infinitas possibilidades de crescimento. Apenas nossa imaginação nos limita", disse Wen Fei, gerente geral adjunto da Great Wall Motor. "A Haval continuará a respeitar nossa visão de criar 'carros com coração', aproveitando as últimas tendências para atender e exceder as expectativas dos seus clientes do mundo inteiro".

A Aliança Estratégica Social Global da Haval foi criada para se adaptar as principais tendências de tecnologia, big data e globalização. No que se refere à tecnologia, a Haval usará as tecnologias 5G e IA líderes da indústria em seus novos modelos, além disso, a montadora utilizará big data de plataformas sociais e sobre comportamento de condução a fim de fornecer melhorias para uma condução mais confortável e prática. Para completar, a Haval integrará plataformas sociais e tecnologias globais para criar mais oportunidades de interações globais. Adaptando-se à tecnologia e às tendências do consumidor, a Haval moldou a próxima geração de SUVs.

Como resultado do desempenho fenomenal de vendas desde seu lançamento, a Haval atualizou seu altamente popular SUV Haval F7 e o SUV Haval F7x Performance Edition com tecnologia smart aperfeiçoada e integração de plataforma social para se adaptar às necessidades de locomoção em evolução do seu público-alvo jovem. O Haval F7x foi lançado no mercado russo em 7 de novembro, após o lançamento dos modelos anteriores no início deste ano. Um passo pioneiro na estratégia de globalização da montadora, o sucesso da Haval na Rússia tem implicações de grande alcance para a expansão global da montadora.

Considerado como o "SUV Social Smart com IA", o Haval F7 é o primeiro carro verdadeiramente global criado por uma marca chinesa e tornou-se uma referência para a globalização dos SUVs chineses. O Haval F7 é o primeiro veículo da China fabricado e distribuído no exterior, e a primeira rodada de produção para o mercado russo foi concluída em junho na nova fábrica de Tula da montadora. Desde sua estreia na Rússia há apenas quatro meses, o SUV se tornou o veículo chinês mais vendido neste país e responde por 40% da receita da Haval no exterior. Além disso, o Haval F7 é parte integrante do desempenho da Great Wall Motor na região, sendo que suas vendas totais no mercado russo cresceram 452% ao ano em setembro de 2019.

Sobre a Haval SUV

A Haval SUV, parte integrante da Great Wall Motor Company Limited (OTCPink: GWLLF), é a marca número 1 de SUV da China e uma fabricante global de SUV de rápido crescimento. Operada de forma independente desde 2013, a Haval foi classificada em segundo lugar no ranking "SUV mais Valioso" da edição de 2017 da Brand Finance Auto & Tyres, e em décimo sexto na classificação "As 100 Marcas mais Valiosas do Mundo" da edição de 2018 da Brand Finance Auto & Tyres.

