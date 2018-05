Giift et Infinia Solutions & Services vont créer une technologie de pointe pour la fidélisation bancaire

Giift, place de marché spécialisée dans la fidélisation avec l'échange de devises de fidélité (points, miles, cartes cadeau, récompenses) a fait part aujourd'hui de son acquisition des actifs d'Infinia Solutions & Services (« Infinia »). Cette transaction permettra l'intégration de la technologie d'Infinia sur la place de marché de Giift pour offrir aux banques la technologie la plus avancée de la fidélisation et du rachat, accompagnée du plus grand catalogue de rachat dans le monde.

S'exprimant sur l'intégration des ressources d'Infinia dans Giift, Laurent Xatart, cofondateur de Giift a commenté: « Pour le secteur bancaire, ceci est un jalon important où deux leaders de la fidélisation unissent leurs forces pour offrir la technologie, la plateforme et le catalogue les plus avancés sur l'émission et le rachat de fidélisation. Nous nous attendons à ce que cette solution, 'Giift Banking', représente une percée pour chaque institution financière cherchant à accroître les avantages de son programme de fidélisation.

Prashant Khattar, fondateur d'Infinia, a souligné à propos de cette intégration : « Nous sommes ravis de rejoindre Giift et de lier notre technologie et pratique de fidélisation afin de créer un leader mondial de la technologie de la fidélisation. Nous allons mettre l'accent sur la R et D ainsi que sur la satisfaction de la clientèle afin d'augmenter encore plus la valeur ajoutée que nous offrons à nos clients et à leurs utilisateurs finals. »

À propos de Giift : Giift, place de marché spécialisée dans la fidélisation, permet à vos points de loyauté, vos miles et cartes cadeau de s'échanger contre plus de 50 000 programmes de fidélisation dans plus de 55 pays. Giift fonctionne à partir de bureaux à New York, Singapour, Wuhan, Nairobi, Londres et est au service de plus de 1 700 entreprises clientes. Le modèle d'entreprise de Giift repose sur les transactions.

À propos d'Infinia : Infinia est la technologie en tête de l'émission et du rachat de la fidélisation sur le segment du marché bancaire avec plus de 25 banques clientes, dont certaines des plus grandes institutions financières au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Infinia fonctionne avec des bureaux à Dubaï, New Delhi, Bombay, Colombo et Jakarta.

Presse: Veuillez contacter Pascal Xatart, +44(0)-747-060-5095, press@giift.com

SOURCE Giift.com