Giift lance Giift Engage, une plate-forme d'engagement numérique innovante

SINGAPOUR, 28 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Giift, la seule plate-forme complète de gestion des récompenses, a annoncé le lancement de Giift Engage, un outil marketing unique pour stimuler l'engagement des clients par le biais d'offres basées sur les récompenses.

Avec une grande variété de programmes disponibles et adoptés par les clients, les programmes de fidélisation doivent évoluer pour passer de simples systèmes passifs et automatisés d'attribution de points à des outils que les entreprises utilisent pour s'engager de manière proactive avec leurs clients. Giift Engage répond à ce besoin avec une solution innovante qui tire parti des atouts et de l'expertise que Giift et ses plus de 50 000 affiliés au programme ont collectivement mis en place.

Giift Engage permet aux entreprises de proposer à leurs clients des promotions à base de points sous la forme d'expériences client numériques personnalisées, de jeux et autres, par le biais de multiples canaux de communication.

Les entreprises utiliseront Giift Engage pour un large éventail d'activités de leurs clients, telles que l'acquisition, la génération de leads, l'utilisation de portfolios, l'adoption du numérique et bien plus encore. De plus, Giift Engage sera également utilisé en interne, par exemple pour inciter le personnel à participer à des activités et à obtenir des résultats, à améliorer la productivité, à mener à bien des projets, à collaborer, etc...

Pascal Xatart, co-fondateur et directeur de Giift, déclare : « La fidélité est la conséquence d'un engagement soutenu et pertinent entre une marque et ses clients. La plupart du temps, les programmes échouent en raison de leur incapacité à s'engager de manière significative auprès de leur clientèle. Giift Engage cherche à résoudre ce problème sans que les marques n'aient à subir un exercice de mise en œuvre stressant et de manière plus rentable. »

La plate-forme est facile à intégrer et flexible à héberger, et elle gagne du terrain auprès des clients de Giift dans le monde entier. Giift Engage est la plate-forme idéale pour tout responsable de programme qui cherche à activer les connexions avec son client.

À propos de Giift.com : La technologie innovante de fidélisation de bout en bout de Giift transforme les programmes de récompenses en devises fongibles. Giift est présent dans plus de 50 pays, avec des bureaux à New York, Londres, Singapour, Wuhan, Nairobi, Dubaï, Jakarta, Mumbai, Colombo, Doha et Dhaka. Le modèle commercial de Giift est basé sur la transaction.

