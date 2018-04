Giift, spécialiste du marché de la fidélisation, s'attire le marché chinois des PME avec son application de fidélisation « CoolFen » activée par le paiement mobile

Giift, le marché de la fidélisation spécialisé dans l'échange de devises de fidélisation (points, miles, cartes cadeaux, récompenses) a confirmé le succès de sa solution de fidélisation activée par le paiement mobile auprès des commerçants, depuis son lancement en Chine il y a un an. Plus de mille commerçants et un million d'utilisateurs se joignent à l'application tous les mois.

L'application CoolFen de Giift associe les technologies de paiement mobile telles que WeChat et Alipay avec la technologie de points de fidélité unique la plus efficace pour les PME. En moins de 5 secondes, le paiement mobile déclenche l'enregistrement, l'émission de points, le rachat de points et le paiement (pour l'utilisateur). Elle active également un programme de fidélisation des commerçants comportant des précisions sur les membres et les transactions, des analyses de données, des rapports, ainsi qu'un ensemble d'outils de marketing très avancés.

S'exprimant sur la récente étape franchie par l'entreprise, Pascal Xatart, cofondateur de Giift, a déclaré : « La technologie de fidélisation activée par paiement mobile de Giift est primordiale pour répondre aux besoins du marché considérable des PME. Notre succès en Chine souligne la convergence du marché entre le paiement mobile et la fidélisation, et il va nous permettre de satisfaire les marchés autres que le chinois avec la même technologie ».

À propos de Giift.com : le marché de la fidélisation de Giift vous permet d'échanger vos points de fidélité, vos miles et vos cartes cadeaux avec plus de 20 000 programmes de fidélité dans plus de 55 pays. Giift exerce des activités depuis ses bureaux situés à New York, Singapour, Wuhan, Nairobi et Londres et est au service plus de 1 700 clients professionnels. Le modèle commercial de Giift est basé sur les transactions.

NB : CoolFen représente la technologie et la marque Giift en Chine continentale.

