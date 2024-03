Gilbarco Veeder-Root soutient l'efficacité énergétique, les carburants propres et les solutions de remise sur le diesel dans l'industrie minière

JOHANNESBURG, 29 mars 2024 /PRNewswire/ -- Leader mondial des solutions technologiques, l'équipementier Gilbarco Veeder-Root (GVR) se consacre à l'amélioration des performances opérationnelles en proposant des solutions complètes de bout en bout dans les domaines des stocks humides, de l'industrie, de l'exploitation minière et du commerce interentreprises, toutes conçues pour répondre aux besoins spécifiques du client.

Mining Automation

En englobant tous les aspects des opérations minières, le directeur commercial et industriel de GVR pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Westtar Kapito, affirme que « la société établit de nouvelles références en matière d'efficacité énergétique, de sécurité et de durabilité au sein de l'industrie minière ».

Dans le cadre d'une approche globale de l'excellence minière, M. Kapito explique que les solutions technologiques intégrées de Gilbarco en matière de gestion des carburants et des flottes sont conçues pour répondre aux défis multiples de l'industrie minière.

Parmi ces facettes figurent le contrôle des stocks humides, la maintenance et la gestion des équipements, la gestion et l'automatisation de la flotte, le contrôle de la conformité et la durabilité environnementale, ainsi que l'amélioration de la productivité et de la rentabilité grâce à l'innovation.

De plus, l'introduction de la solution de carburant propre de Gilbarco illustre l'engagement de la société à maintenir l'intégrité et la performance de l'équipement.

Cette technologie, selon GVR, surveille en temps réel l'état de jusqu'à 16 matrices de performance clés de « carburants propres », garantissant ainsi que le carburant sale est signalé et n'est pas transféré dans l'équipement minier, ce qui affecterait les moteurs et les injecteurs et réduirait ainsi la productivité.

Les solutions complètes d'automatisation des sites de Gilbarco permettent aux sociétés minières de disposer de données analytiques essentielles, facilitant ainsi une surveillance et une gestion efficaces de la flotte et des stocks de carburant. La plateforme dataFLEX360 de Gilbarco joue un rôle central, offrant des rapports et des analyses en temps quasi réel pour favoriser une prise de décision éclairée et une agilité opérationnelle.

dataFLEX360 est une plateforme d'informations opérationnelles stratégiques basée sur le Web et hébergée dans le cloud. Le système garantit des rapports précis, fiables et pertinents sur toutes les transactions relatives aux carburants, à la flotte et aux actifs, et prévoit des mesures correctives proactives pour réduire la complexité des rapports et donner une vue consolidée et complète de tous les sites et de tous les actifs.

Axé sur les rapprochements, dataFLEX360 offre une solution précise pour les données opérationnelles.

La conformité aux normes industrielles mondiales et la gestion de l'environnement, de la détection des fuites à la récupération des vapeurs et aux technologies de carburants propres, font partie intégrante des solutions de l'entreprise. Les produits de Gilbarco sont conçus pour garantir la conformité et minimiser l'empreinte carbone des opérations minières.

De plus, grâce à sa technologie télématique innovante et aux données générées, l'entreprise peut générer de manière systématique et transparente des rapports de remise de carburant conformes aux normes des services fiscaux sud-africains (SARS) pour n'importe quelle période fiscale sélectionnée.

La technologie de GVR fournit une piste d'audit complète requise pour l'éligibilité aux remises SARS, et sa plateforme de reporting simplifie le journal de bord et la collecte des données nécessaires, permettant ainsi des demandes de remises réussies et un retour sur investissement.