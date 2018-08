NUEVA YORK, 15 de agosto de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Todos bailaremos con HBO Latino® desde la comodidad de nuestro propio hogar cuando "El Caballero de la Salsa", Gilberto Santa Rosa, celebre 40 increíbles años de carrera en este concierto histórico. Gilberto Santa Rosa, 40… y Contando se estrena el viernes 14 de septiembre, a las 8pm ET/PT y saldrá al aire en todas las plataformas del canal, incluyendo HBO GO®, HBO NOW®, canales de televisión participantes y plataformas asociadas de transmisión, así como canales gratis On Demand.

Grabado frente a una audiencia en vivo, en el Coliseo José Miguel Agrelot en San Juan, Puerto Rico, el concierto nos lleva en un recorrido por los primeros 40 años de la leyenda de la salsa, y presenta sus mayores éxitos, como "Conciencia", "Que Alguien Me Diga" y "Déjate Querer". Además de su voz inconfundible, Santa Rosa hace alarde de su talento con múltiples instrumentos, compartiendo el escenario con diversos invitados especiales para crear una experiencia inolvidable. Gilberto Santa Rosa, 40… y Contando también incluye sorpresas y entrevistas con invitados musicales, incluyendo Luis Enrique, Victor Manuelle, Vico C, Tito Nieves, Pirulo y más. Emocionado por su próximo estreno, Santa Rosa compartió, "Es un placer trabajar con HBO Latino para transmitir los puntos destacados de mi carrera musical. Esta celebración es, por mucho, uno de los más importantes logros de mi vida y estoy agradecido por poder compartir este momento con millones de fans. ¡Camínalo!"

Además del concierto, HBO Latino® también transmitirá un especial de 15 minutos en el que Santa Rosa compartirá los momentos más importantes de su carrera desde el emblemático local salsero de Nueva York, el Copacabana. Desde el pasado hasta el presente, el especial sigue el recorrido de la salsa a través de su vida, en una serie de conversaciones con sus seguidores y amigos que vivieron su ascenso, mientras descubrimos más sobre diversos aspectos de su vida y su arte. "Gilberto Santa Rosa es una leyenda en la comunidad latina y nos sentimos honrados de compartir su música con sus seguidores. HBO Latino sabe que la salsa es uno de los géneros musicales latinos más expresivos y que tiene el poder de unir a las personas con su ritmo contagioso", afirmó Lucinda Martínez, Vicepresidenta Senior de Mercadeo Multicultural e Internacional de HBO.

