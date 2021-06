Gilberto Santa Rosa anuncia su tour "Camínalo" en Estados Unidos

" Estoy bien contento y emocionado de regresar a los escenarios, pero en especial de reencontrarme con el público y recibir esa energía tan especial que me dan en cada concierto. Confío en que "Camínalo Tour" será una gran fiesta, llena de música y buenas vibras, así que los espero para que vivamos juntos esta mezcla de emociones. Pendiente en tu ciudad que pronto llegaremos con esta nueva propuesta." – compartió Gilberto Santa Rosa.

De esta manera, el 5 veces ganador del Latin GRAMMY® y un GRAMMY®, Gilberto Santa Rosa regresa en grande a los escenarios de Estados Unidos. Esta gira presentada por la compañía de entretenimiento, mercadeo y medios, Loud And Live, estará en las principales ciudades del país incluyendo Miami, Houston y Los Ángeles entre otros, empezando en Octubre del 2021.

"Después de tantos años trabajando juntos con este gran artista y leyenda de nuestra comunidad latina, nos sentimos honrados de poder colaborar una vez más en su nueva gira por EE UU "Camínalo" trayéndole a su público querido todos sus grandes éxitos." añadió Nelson Albareda, CEO de Loud And Live.

A continuación, las fechas de la gira "Camínalo" de Gilberto Santa Rosa:

FECHA CIUDAD VENUE 10/07/2021 Lubbock, TX The Buddy Holly Hall 10/08/2021 El Paso, TX Abraham Chavez Theater 10/09/2021 Dallas, TX The Majestic Theatre 10/10/2021 Houston, TX Cullen Performance Hall 10/21/2021 Chicago, IL Copernicus Center 10/22/2021 Raleigh, NC Raleigh Memorial Auditorium 10/23/2021 Charlotte, NC Ovens Auditorium 11/12/2021 San Jose, CA San Jose Center for the Performing Arts 11/17/2021 Denver, CO Paramount Theatre 11/18/2021 San Diego, CA The Magnolia 11/26/2021 Washington, DC The Theater at MGM National Harbor 11/27/2021 Atlantic City, NJ Ocean Resort Casino 11/28/2021 Tampa, FL Seminole Hard Rock Hotel & Casino 02/12/2022 Miami, FL James L. Knight Center 02/13/2022 Orlando, FL Dr. Phillips Center for the Performing Arts

Boletos a la venta hoy viernes 18 de Junio a las 10:00 AM hora local a través de www.ticketmaster.com y en las taquillas de cada teatro.

Sobre Gilberto Santa Rosa

Gilberto Santa Rosa cuenta con una trayectoria de más de 45 años y alrededor de 40 álbumes con los que ha logrado importantes reconocimientos, marcando así la pauta desde el lanzamiento de su primer álbum en 1986, hasta hoy. Así lo respalda sus más de 23 certificaciones del RIAA, 18 nominaciones al Latin GRAMMYs®, 3 nominaciones a GRAMMYs® y las más de 39 nominaciones en los prestigiosos Premios Lo Nuestro, siendo además el artista más nominado en la categoría Album Tropical. Conocido como "El Caballero de la Salsa" ha sido seis veces ganador del Latin GRAMMYs®, y ha vendido más de 5 Millones de discos en Estados Unidos.

Sobre Loud And Live

Loud And Live, una empresa de entretenimiento, mercadeo, medios y eventos en vivo, que fusiona música, deportes, estilo de vida y desarrollo de contenido. Con sede en Miami y presencia en Estados Unidos, Europa y América Latina, Loud And Live está impulsada por su pasión en crear experiencias atractivas para audiencias globales.

