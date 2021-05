Gilles LITMAN ex-VP Digital Health de Sanofi rejoint la startup Remedee Labs, pour lancer une plateforme digitale de services dédiée aux patients atteints de douleur chronique

Avant de rejoindre Remedee Labs, Gilles LITMAN occupait le poste de VP Digital Health chez Sanofi, où il a travaillé. en particulier sur des plateformes digitales dans le domaine du diabète et des maladies cardio-vasculaires. Diplômé de l'ESSEC Paris, Gilles LITMAN possède plus de 20 années d'expérience de l'industrie pharmaceutique, en particulier dans la stratégie, le développement international et la gestion du business.

« L'innovation technologique et la proposition de valeur de Remedee Labs sont uniques et de nature à changer la vie des patients. Je suis fier et heureux de rejoindre Remedee Labs pour contribuer à la transformation de son offre et à son développement commercial international, qui sont des étapes majeures pour l'entreprise, afin de rendre nos services accessibles au plus grand nombre. »

Gilles LITMAN, Chief Business Officer, Remedee Labs

Transformer la vie des patients atteints de douleur chronique grâce à un stimulateur d'endorphines et une plateforme digitale de services

Pour améliorer la qualité de vie des patients, Remedee Labs travaille sur le développement d'un parcours d'accompagnement autour de sa technologie unique et non-invasive de stimulation d'endorphines.

Cette plateforme permettra d'offrir une expérience complète et personnalisée grâce à une prise en charge pluridisciplinaire conçue pour les patients et les praticiens. Elle permettra un accompagnement à distance par une équipe de coachs santé et offrira des services digitaux personnalisés accessibles 24/7.

« Les médicaments à eux seuls sont souvent insuffisants pour apaiser ces douleurs, une prise en charge globale combinant plusieurs approches est essentielle. La plateforme proposée par Remedee Labs répond à ce besoin, et s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du parcours de soins du patient. »

Pr. Alain SERRIE, Chef du Service Médecine de la douleur – Médecine palliative, AP-HP, Président fondateur de Douleur Sans Frontière.

Des applications dans des pathologies sans solution satisfaisante comme la fibromyalgie ou l'endométriose, mais aussi dans la migraine ou l'arthrose.

La Fibromyalgie est une maladie chronique qui altère gravement la qualité de vie familiale, sociale et professionnelle et ne dispose d'aucun traitement spécifique réellement efficace.

Or, la technologie initialement utilisée par Remedee Labs pour améliorer le stress et le sommeil a permis d'observer des améliorations très significatives sur la qualité de vie de patients déclarant souffrir de fibromyalgie. Au vu de ces résultats prometteurs, Remedee Labs lance une étude multicentrique dédiée à la fibromyalgie et développe le premier parcours d'accompagnement personnalisé autour de cette pathologie.

« Nous allons développer cette plateforme avec les patients atteints de fibromyalgie, en parallèle de l'essai clinique que nous lançons dans cette pathologie grâce à notre technologie unique au monde, le stimulateur d'endorphines individuel ».

David CROUZIER, co-fondateur et CEO, Remedee Labs

Remedee Labs prévoit d'élargir son offre à d'autres pathologies chroniques douloureuses à partir de la même plateforme de services et a initié plusieurs essais cliniques dans l'endométriose, l'arthrose, la migraine ou encore les douleurs cancéreuses.

Un potentiel de développement mondial

Au niveau mondial, 1,5 milliard de personnes souffrent de douleurs chroniques, 50 % ne trouvent pas de solution satisfaisante1 et la plupart voient leur vie quotidienne altérée dans sa dimension, personnelle, sociale et professionnelle

« L'arrivée de Gilles intervient à un moment clé de l'histoire de la société. Son expertise va nous permettre d'accélérer le développement de notre plateforme de services dédiés aux patients atteints de douleur chronique et d'initialiser notre expansion à l'international. »

Jacques HUSSER, co-founder et Président Exécutif, Remedee Labs

Remedee Labs a déjà levé 11 millions d'euros. En vue de soutenir les ambitions de la société dans le domaine médical et à l'international, d'autres annonces sont prévues prochainement.

La stimulation des endorphines par ondes millimétriques, une alternative pour traiter la douleur

Remedee Labs a développé et mis au point la première solution de stimulation des endorphines qui transforme la prise en charge de la douleur.

Issu de nombreuses années de recherche scientifique et de solides partenariats (CEA-Leti, ST Microelectroniques), cette technologie repose sur le module breveté MEET (Microelectronic Endorphin Trigger), premier module d'émission d'ondes millimétriques miniaturisé. Intégré dans un bracelet et positionné à l'intérieur du poignet, ce module délivre un signal électronique de très haute fréquence qui va stimuler avec une grande précision les récepteurs sous-cutanés (0,5 mm à l'intérieur de la peau).

En réponse à cette stimulation nerveuse indolore, le cerveau libère des endorphines intracérébrales qui ont pour effet de soulager rapidement la douleur et de procurer une sensation de bien-être.

À propos de REMEDEE LABS

Dans le monde, 1,5 milliard de personnes souffrent de douleur chronique et plus de la moitié d'entre elles ne sont pas satisfaites de leur prise en charge. Remedee Labs ambitionne d'offrir une nouvelle vie à ces patients.

Reposant sur 10 années de recherche préclinique et clinique, Remedee Labs a mis au point le premier stimulateur d'endorphines à usage individuel. S'appuyant sur l'expérience de ses partenaires cliniques, l'entreprise a aujourd'hui pour ambition de développer autour de sa technologie unique, la première plateforme digitale de services dédiée à la prise en charge de la douleur chronique centrée sur les besoins du patient, en collaboration avec le corps médical. Remedee Labs prévoit de proposer une première offre à destination des patients fibromyalgiques qui sera progressivement étendue à d'autres indications de douleur chronique.

Fondé en 2016, Remedee Labs a annoncé en 2019 avoir levé 11 millions d'euros auprès d'investisseurs notamment avec HCVC, Habert Dassault Finance, Partech, Supernova Invest et C4 Venture.

