Gillette anuncia apoio à campanha Novembro Azul pelo segundo ano consecutivo

Como uma das principais iniciativas, Gillette, em parceria com o Instituto Lado a Lado pela Vida, financiou uma pesquisa inédita chamada "10 respostas sobre a saúde do homem", que traz dados sobre a visão da população masculina no que diz respeito ao autocuidado, rede de apoio e atendimento, prevenção, crenças e o diagnóstico de doenças como o câncer de próstata. Ao todo foram ouvidos 1800 homens, de 18 a 65 anos, sendo 1000 distribuídos entre as diversas regiões brasileiras e 800 no México, Argentina e Colômbia.

O objetivo de Gillette com esta pesquisa é abrir ainda mais espaços para a discussão sobre a falta de acesso à informação deste tema, além de contribuir junto à sociedade para dar a todos a oportunidade de ter um hábito de saúde melhor. Nesse cenário, a marca quer contribuir para mudar paradigmas e incentivar todos os homens a retomarem o cuidado com a sua saúde física e mental.

E para amplificar o alcance do movimento de Novembro Azul, Gillette em parceria com a agência Grey Brasil, desenvolveu a campanha "Bigodes Pela Saúde do Homem" que visa conscientizar sobre a importância de cuidar da saúde através do bigode, símbolo do Novembro Azul reconhecido no mundo todo.

"Gillette acredita que o seu bigode pode lembrar outros homens de se prevenirem contra o câncer de próstata e por isso estamos convocando todos a aderirem ao bigode durante o mês de novembro como forma de apoio à causa e de chamar a atenção ao assunto. Quanto maior for o número de pessoas que fizerem o bigode, mais homens serão impactados, o que ajudará a salvar mais vidas" afirma Luis Siqueira, Diretor Sênior de Marketing de Gillette Brasil.

Esta corrente positiva foi liderada pela hashtag #BigodeQueCuida e amplificada por todos os embaixadores da marca, homens e mulheres, porque de acordo com o LAL as mães, esposas e irmãs são as maiores aliadas no cuidado com a saúde física e mental de seus familiares. Além dos embaixadores, a agência Ketchum convocou um time de influenciadores digitais que espalhou essa mensagem nas plataformas do Instagram e Tiktok. Esta estratégia está alinhada com ações de mídia online e offline, incluindo merchans em TV aberta e fechada.

"Quando você vê um bigode no mês de novembro, é muito mais do que um bigode. É o símbolo de um homem cuidando de todos os outros e lembrando da importância da prevenção ao câncer de próstata. Essa campanha traz isso de modo leve, proprietário e com grande poder de engajamento" comenta João Caetano Brasil, Diretor Executivo de Criação da Grey.

A agência Interger Outpromo comandou no dia 14 de Novembro a Bigoderia Gillette, uma ação de Live Marketing para os influenciadores da campanha e consumidores cuidarem do visual, adotando o bigode como forma de apoio à causa e convocando todos seus familiares e amigos a participarem através da hashtag #BigodeQueCuida.

Gillette também convidou os jogadores e comissão técnica do Clube Flamengo para entrar em campo na partida do campeonato brasileiro no dia 17 de novembro, no estádio do Maracanã, com máscaras de prevenção da covid-19 personalizadas com o selo da campanha #BigodeQueCuida promovida pela marca. O objetivo foi conscientizar por meio do esporte o maior número possível de homens sobre a importância de cuidar da saúde através do bigode.

Além da ação em campo intermediada pela Müller Sport Media, Gillette e o Flamengo também fizeram ativações nos canais digitais de ambas as marcas. "A campanha Novembro Azul é um trabalho de conscientização importante e o Flamengo fica muito satisfeito em poder participar desta divulgação em parceria com a Gillette. Tenho certeza de que a Nação Rubro-Negra vai aderir em massa ao movimento", finaliza Gustavo Oliveira, vice-presidente de Comunicação e Marketing do Flamengo.

Durante todo o mês, Gillette produziu uma série de conteúdos e ações nos canais digitais da marca protagonizados pelo Dr. Drauzio Varella, com o objetivo de conscientizar os homens sobre a importância de cuidar da saúde como um todo e não só durante esse período.

"Há uma evolução a respeito da conscientização dos homens quanto à saúde, mas ainda precisamos quebrar preconceitos que atrapalham a participação mais precoce e efetiva dos homens no sistema de saúde" diz Dr. Drauzio Varella, médico oncologista, cientista e escritor brasileiro. Formado pela Universidade de São Paulo.

E para finalizar as iniciativas voltadas para a celebração dos 10 anos de Novembro Azul, Gillette também fará uma doação para o A.C Camargo Cancer Center, direcionado para um projeto de pesquisa que visa a saúde masculina.

Acompanhe durante o mês de Novembro todas essas ações em apoio ao Novembro Azul nos canais de @gillette_brasil e faça parte você também deste movimento através da hashtag #BigodeQueCuida.

