Gilmarques lança novo EP e Videoclipe com Gaby Spanic na VEVO

Gilmarques lançará nesta sexta-feira (01/11) sua parceria com a cantora e atriz mexicana Gaby Spanic no seu canal oficial na VEVO (GilmarquesAraujoVEVO).

Já no dia 8 de novembro Gilmarques lançará pela Fluve Digital e Som Livre o EP Gilmarques Araújo. Dentre as faixas presentes estão as canções o Cara de vermelho e Feiticeira. Neste mesmo dia haverá o lançamento nacional em todas as rádios do Brasil das músicas Cara de Vermelho e Yo no soy Nadie, parceria com a Gaby Spanic.

Gilmarques Araújo está muito animado com o lançamento do EP, para ele as plataformas digitais de música são uma peça fundamental no trabalho de divulgação do artista. Além disso trabalhar com uma artista como Gaby Spanic foi a realização de um sonho.

Um trabalho forte de divulgação está sendo preparado para iniciar já no próximo mês, com ações televisivas, shows promocionais e pé na estrada.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1020208/Gilmarques_Araujo.jpg?p=original

FONTE DANIEL MOREIRA DA SILVA

