Gin-spiration : des recettes enivrantes pour la journée mondiale du gin

En prévision de la Journée mondiale du gin, les amateurs de gin du monde entier explorent de nouvelles façons originales de déguster ce classique de l'univers des spiritueux. Pour l'occasion, Tristan Stephenson, spécialiste du gin et éminent barman, a exploré trois des tendances actuelles les plus cool du monde du gin : les cocktails à base de gin à faible teneur en alcool, les gins aromatisés et les cocktails à base de gin avec une touche salée.

Tristan Stephenson, auteur de la série de livres The Curious Bartender et propriétaire de l'emblématique bar à cocktails d'inspiration victorienne The Worship Street Whistling Shop, explique : « Le monde du gin est en constante évolution et de nouvelles tendances émergent en permanence. Le gin a un esprit vivant et polyvalent. On trouve toujours une nouvelle façon excitante de le déguster. Un monde d'expérimentation s'ouvre à nous et il revient à chaque (g)individu de trouver la recette qui lui convient le mieux ! »

Tristan a créé trois cocktails exclusifs axés sur ces tendances émergentes en utilisant le Tanqueray, un favori des barmen et barmaids[1]. Ces recettes ont été filmées en prévision de la Journée mondiale du Gin, qui aura lieu le 9 juin. Ces cocktails sont rapides et faciles à reproduire à la maison, les vidéos sont disponibles à l'adresse suivante : http://bit.ly/TanquerayWorldGinDay

Les trois principales tendances sélectionnées par Tristan

1. Les cocktails à faible teneur en alcool

« Les gens fréquentent mes bars pour boire mieux plutôt que boire plus. J'ai ainsi pu observer une augmentation de la demande de cocktails à faible teneur en alcool », souligne Tristan.

« Que ce soit pour un brunch décontracté ou un pousse-café, le Queen Bee, un cocktail à base de gin à faible teneur en alcool et aux notes de zeste de citron et de miel, est parfait pour une dégustation entre amis. »

2. Le gin aromatisé

Tristan explique : « Les gins aromatisés sont en plein essor depuis ces dernières années. Les gens expérimentent et sont à la recherche de nouvelles combinaisons de saveurs.

« Le Tanqueray Flor de Sevilla est nouveau gin aromatisé exceptionnel avec lequel j'adore expérimenter. Des saveurs d'orange de Séville viennent compléter ses arômes de genévrier, un accord parfait pour une nouvelle interprétation du gin classique. Si vous recherchez un cocktail à base de gin équilibré et parfait pour l'été, vous devez tester mon Gin and Juice. »

3. Les cocktails à base de gin avec une touche salée

« Au cours de mes nombreux voyages professionnels, j'ai remarqué que les chefs et les barmans et barmaids travaillent de plus en plus étroitement, que ce soit pour partager leurs ingrédients ou leurs techniques. Il en résulte une augmentation du nombre de cocktails salés sur les cartes des boissons à travers le monde », fait remarquer Tristan.

« Un moyen facile de donner une touche salée à votre cocktail à base de gin est d'utiliser des herbes comme garniture. L'estragon, qui fonctionne vraiment bien pour le Cooler Tanqueray - mon interprétation du Gin & Tonic, fait partie de mes favoris. »

Les recettes de Tristan pour la Journée mondiale du gin

Un cocktail à base de gin à faible teneur en alcool : le Queen Bee

25 ml de Tanqueray London Dry

10 ml d'eau au miel

15 ml de jus de citron frais

Eau gazeuse

Thym frais

Type de verre : verre highball

Méthode :

Remplir le verre highball de glaçons.

Mélanger le Tanqueray London Dry, le jus de citron et l'eau au miel.

Ajouter des glaçons jusqu'en haut du verre.

Ajouter un brin de thym frais, compléter avec de l'eau gazeuse et mélanger le cocktail avant de le servir.

(8 g d'alcool par unité)

Un cocktail à base de gin aromatisé : le Gin & Juice

50 ml de Tanqueray Flor De Sevilla

35 ml de jus de pamplemousse rose

25 ml de thé breakfast froid

15 ml de sirop de sucre

Zeste d'orange

Type de verre : Nick & Nora ou coupe

Méthode :

Mélanger le Tanqueray Flor De Sevilla, le jus de pamplemousse, le thé froid et le sirop de sucre.

Presser le zeste d'orange, le placer dans le verre et servir.

(16 g d'alcool par unité)

Un cocktail à base de gin avec une touche salée : le Tanqueray Cooler

35ml de Tanqueray N[o]Ten

35 ml de vermouth blanc

Eau gazeuse au concombre

Brins d'estragon

Type de verre : Copa

Méthode :

Remplir une copa de glace.

Mélanger le Tanqueray N[o]Ten et vermouth.

Ajouter de l'eau gazeuse au concombre.

Garnir de brins d'estragon frais et mélanger.

Ajouter de la glace et servir.

(18 g d'alcool par unité)

