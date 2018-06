Gin-Spiration: essas receitas vão entusiasmar você a fazer drinques no Dia Mundial do Gim

LONDRES, 4 de junho de 2018 /PRNewswire/ -- Com o Dia Mundial do Gim se aproximando, os amantes do gim de todo o mundo irão explorar formas novas e excitantes de saborear esse clássico do mundo das bebidas destiladas. Para celebrar a ocasião, o especialista em gim e destacado bartender, Tristan Stephenson, explorou três das tendências mais interessantes em gim no momento – baixo teor alcoólico nos coquetéis de gim, gim aromatizado e coquetéis com uma reviravolta apetitosa.

Tristan, autor da série de livros The Curious Bartender (O Bartender Curioso) e proprietário do bar de coquetéis de estilo vitoriano The Worship Street Whistling Shop, disse: "O mundo do gim está mudando constantemente, com novas tendências surgindo o tempo todo. O gim é uma bebida destilada tão vibrante e versátil, que há sempre maneiras novas e estimulantes de desfrutá-lo. Há todo um mundo de experimentação acontecendo e cabe a cada indivíduo (g) decidir como irá desfrutá-lo melhor".

Tristan foi filmado criando três coquetéis exclusivos, focados nessas tendências emergentes, com o Tanqueray favorito[1] dos bartenders como a bebida destilada de preferência, justo a tempo para o Dia Mundial do Gim em 9 de junho. Essas receitas são fáceis e rápidas e podem ser feitas em casa. Você pode observá-lo clicando aqui: http://bit.ly/TanquerayWorldGinDay

As três principais tendências segundo Tristan

1. Coquetéis de gim com baixo teor alcoólico

"As pessoas estão a fim de beber melhor, em vez de mais, e em meus bares tenho observado um aumento da demanda por coquetéis com teor alcoólico mais baixo", disse Tristan.

"Assim, seja para um drinque relaxante antes do almoço ou um drinque clássico que você queira criar para depois do jantar, esse gim com baixo teor alcoólico, o Queen Bee, com sabores de limão condimentado e notas de mel, faz o coquetel perfeito para se desfrutar com os amigos".

2. Gim aromatizado

Tristan disse: "Vem acontecendo um crescimento acelerado real em gins aromatizados nos últimos anos, à medida que as pessoas experimentam e buscam por novas combinações de sabores".

"Um gim maravilhoso com novo sabor, com o qual gosto de fazer experimentos, é o Tanqueray Flor de Sevilla. É um gim no qual os sabores predominantes de junípero são complementados com sabores cítricos das laranjas de Sevilha – brilhante para usar em uma reviravolta de uma receita clássica de gim. Se você está buscando um coquetel de gim perfeitamente balanceado, na medida para esse verão, então experimente a minha receita Gin and Juice (gim e suco)".

3. Coquetéis de gim com uma reviravolta apetitosa

The Bartenders' Choice - Drinks International Brands Report (2018) (A preferência dos bartenders – relatório sobre as marcas internacionais de drinques).

"Eu viajo muito no meu trabalho e uma das coisas que vejo mais e mais no mundo são chefs e bartenders trabalhando juntos, para compartilhar ingredientes e técnicas. O resultado tem sido um aumento de coquetéis de estilo apetitoso surgindo nos cardápios de drinques em todo o mundo", disse Tristan.

"Uma maneira simples de atribuir a seu coquetel de gim uma reviravolta apetitosa é usar ervas como guarnição. Uma das minhas favoritas é a erva estragão, que funciona realmente bem em um G & T – o Tanqueray Cooler".

Receitas de Tristan para o Dia Mundial do Gim

Coquetel com gim de baixo teor alcoólico – Queen Bee

25ml de Tanqueray London Dry

10ml de água de mel

15ml de suco de limão fresco

Complete com água com gás

Guarneça com tomilho fresco

Tipo de taça: copo alto

Método:

Encha um copo alto de vidro com gelo em cubo.

Despeje o Tanqueray London Dry, suco de limão, água de mel e misture.

Complete o copo alto com mais gelo.

Adicione um ramo de tomilho fresco no copo e então complete com água com gás e agite o coquetel mais uma vez antes de servir.

(8g de álcool por drinque)

Coquetel com gim aromatizado – Gin & Juice

50ml de Tanqueray Flor de Sevilla

35ml de suco de toranja rosa

25ml de chá Breakfast frio

15ml de xarope de açúcar

Guarneça com uma tira de casca de laranja

Tipo de taça: Nick and Nora ou taça coupe

Método:

Misture e agite Tanqueray Flor de Sevilla, suco de toranja, chá frio e xarope de açúcar.

Esprema a casca de laranja sobre o coquetel e, finalmente, despeje no copo e sirva.

(16g de álcool por drinque)

Coquetel de gim com reviravolta apetitosa – Tanqueray Cooler

35ml de Tanqueray No. Ten

35ml de vermute branco

Água tônica de pepino

Ramos de estragão

Tipo de taça: Copa

Método:

Encha uma taça copa com gelo.

Adicione Tanqueray No. Ten e vermute.

Complete com água tônica de pepino.

Guarneça com ramos de estragão fresco e misture.

Complete com mais gelo e sirva.

(18g de álcool por drinque)

