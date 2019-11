Ginlong Technologies divulga o trimestre mais forte de sua história - receitas do terceiro trimestre aumentam 82% na comparação anual

NINGBO, China, 6 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A fabricante de inversores de strings Ginlong divulgou seu melhor trimestre desde a sua fundação em 2005, ganhando US$ 52 milhões somente no terceiro trimestre - uma receita maior do que a empresa registrou em 2014, 2015, e 2016 combinados.

Como a única empresa de capital aberto focada exclusivamente em inversores de strings fotovoltaicos, o desempenho da Ginlong fala do crescimento de suas operações globais e de seu papel fundamental na categoria de inversores de strings no mercado fotovoltaico. Esses resultados provam o crescimento em percentual de mercado dos inversores Solis da Ginlong.

Os destaques dos resultados informados hoje sobre o terceiro trimestre encerrado em 31 de agosto de 2019 incluem:

Comparação anual do terceiro trimestre do ano anterior e acumulado do ano 2019

Desempenho do Terceiro Trimestre 2019

As receitas cresceram para US$ 52 milhões, representando um aumento de 82% na comparação anual

milhões, representando um aumento de 82% na comparação anual O lucro líquido de US$ 6,8 milhões aumentou 53% em relação a 2018

Desempenho no acumulado do ano de 2019

A receita de US$ 111 milhões significa um aumento de 32% em relação ao mesmo período de 2018

milhões significa um aumento de 32% em relação ao mesmo período de 2018 O lucro líquido de US$ 11 milhões representa um aumento de 6,3% em relação aos resultados de 2018

Segundo o relatório financeiro, o total de ativos da Ginlong era de US$ 196 milhões, enquanto o fluxo de caixa das atividades operacionais era de US$ 7,7 milhões. As despesas de vendas e gerenciamento atingiram US$ 12,9 milhões e US$ 6,6 milhões, respectivamente.

A Ginlong credita suas conquistas em termos de receita e lucro este ano às suas operações de desenvolvimento de mercado e pedidos de inversores e outros produtos. Além de aumentar sua capacidade de produção e esforços de marketing, a Ginlong também reformulou a cobrança de contas a receber, aumentando o fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais em quase 230%.

Uma longa história que cria as bases para o crescimento

A Ginlong construiu seu negócio principal em torno de inversores de strings desde o primeiro dia. Os fundadores da empresa começaram buscando pesquisa e tecnologia em tecnologia de inversores no Reino Unido em 2003, quando o mercado fotovoltaico global estava em sua infância. Em 2005, eles voltaram à China para estabelecer a base industrial de Ginlong em Ningbo. Quatorze anos depois, os inversores representam mais de 95% da receita total da Ginlong.

Investir em pessoas e inovação

A oferta pública da Ginlong na Bolsa de Valores de Shenzhen em março criou os fundos e o fluxo de caixa líquido necessários para financiar um aumento na capacidade de produção, otimizar os processos de fabricação e impulsionar as vendas e o marketing globais. Como a única empresa de capital aberto do mundo focada exclusivamente em inversores de strings, a Ginlong usou esse fluxo de fundos para aumentar sua vantagem competitiva.

FONTE Ginlong(Solis)

Related Links

http://www.ginlong.com



SOURCE Ginlong(Solis)