Gioia Nostra: Transforme sua jornada empreendedora em um livro

SÃO PAULO, 13 de março de 2019 /PRNewswire/ -- Por trás de toda empresa há um idealizador com grandes sonhos, que acredita que pode fazer a diferença. Ao longo do tempo, a empresa toma forma com sua essência única, personalidade e pessoas que lutam e passam a acreditar neste mesmo sonho.

Como registrar essa trajetória? Desde que foi fundada em 2017, a Gioia Nostra se propõe a ajudar diferentes organizações a produzir Livros Corporativos, que contam a história da empresa, fortalecendo a marca e colocando todas as pessoas envolvidas na mesma página. É a lembrança ideal para um evento marcante ou celebração do aniversário da empresa. Representa o legado que a empresa deixará para os anos a vir, registrando onde tudo começou e como as mudanças internas e externas consolidaram a instituição como um todo.

A Gioia Nostra é especializada em "design de memórias", ou seja, cria livros biográficos para quem tem interesse em contar suas melhores histórias, seja de empresas, amor, família, vida, amizade, receitas, pets ou viagens.

Quando uma empresa procura a Gioia Nostra, o primeiro passo é elaborar um briefing, entendendo melhor a história do cliente. Na sequência, são realizadas entrevistas para coletar as informações e reunir o que será registrado em textos e fotos. Com base nessas informações, o livro é escrito e diagramado com um design exclusivo e totalmente personalizado. Por fim, é impresso, encadernado artesanalmente em atelier e entregue nas mãos do cliente. Cada projeto é único e eterno.

Sobre a Gioia Nostra

A ideia de abrir uma empresa como Gioia Nostra surgiu em 2015, quando a avó das sócias fez uma festa de 80 anos. Na ocasião, a família se reuniu e escreveu um livro surpresa contando sua história de vida, que foi distribuído como lembrança para os convidados. A partir desse livro, os produtos da empresa têm conquistado a preferência de leitores com diferentes gostos e estilos.

Para a estruturação do negócio, foi necessária uma somatória de habilidades: Giulliana Pasian com sua experiência como designer se aliou à Nicolle Pasian, com sua expertise em comunicação e seu carisma. As duas perceberam que poderiam utilizar seus talentos para registrar os momentos mais significativos da vida das pessoas, reunindo as melhores fotos e histórias que ficariam perdidas em álbuns antigos ou simplesmente na memória.

"A Gioia Nostra existe para eternizar memórias e mostrar que os momentos felizes não serão apagados com o tempo", observa Nicolle, gerente de projetos. Dessa maneira, os livros ajudam as gerações futuras a entenderem mais sobre si mesmas ao conhecerem as histórias de seus antepassados, tornando-se uma verdadeira joia de família.

Mais informações:

contato@gioianostra.com.br

www.gioianostra.com.br

@gioianostramemorias

#designdememorias

Informações para a Imprensa: contato@rougecomunicacao.com.br - +55 (11) 2892-7098

FONTE Gioia Nostra

Related Links

http://www.gioianostra.com.br



SOURCE Gioia Nostra