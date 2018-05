Giorgio Armani Beauty ha il piacere di annunciare l'estensione della duratura collaborazione con Cate Blanchett

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/694367/Giorgio_Armani_Cate_Blanchett.jpg )

Da oggi l'attrice premio Oscar rappresenterà tutte le categorie della linea Giorgio Armani Beauty. Oltre alle fragranze, presterà la sua immagine al make-up e ai prodotti per la cura della pelle, diventando la prima Global Beauty Ambassador del marchio.

Cate Blanchett incarna perfettamente la donna Giorgio Armani. "Radiosa e sofisticata, colpisce per la sua naturale eleganza e raffinata bellezza", commenta Giorgio Armani. "Sono felice di approfondire la nostra duratura collaborazione".

La visione di Giorgio Armani della moderna femminilità consiste nel rivelare, più che trasformare. I prodotti esclusivi e innovativi, le linee di make-up e skincare del brand permettono alle donne di esaltare la propria bellezza naturale, e di mostrarsi nella migliore versione di se stesse.

Dopo le interpretazioni in film quali Ocean's 8, Where'd You Go Bernadette, The House with a Clock in its Walls e Mowgli, tutti in uscita nel 2018, Cate Blanchett quest'anno è stata anche presidente della giuria del Festival del Cinema di Cannes.

SOURCE Giorgio Armani Beauty