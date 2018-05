MILÃO, 21 de maio de 2018 /PRNewswire/ --

Giorgio Armani Beauty tem o prazer de anunciar a extensão de sua duradoura colaboração com Cate Blanchett, que é o rosto da fragrância Sì desde sua criação em 2013, inclusive do mais recente Sì Passione.

Tom Munro for Giorgio

A atriz ganhadora do Oscar representará agora todas as categorias da Giorgio Armani Beauty. Além da fragrância Sì, personificará também os produtos de cuidados da pele e cosméticos, tornando-se a primeira embaixatriz de beleza global da marca.

Cate Blanchett simboliza tudo o que é representado pela mulher que usa Giorgio Armani. "Além de sua luminosidade e sofisticação, sua elegância natural e beleza distinta são extraordinárias", diz Giorgio Armani. "Estou feliz por poder aprofundar ainda mais nosso relacionamento duradouro."

Quando se trata de beleza, a visão da feminilidade moderna de Giorgio Armani está mais relacionada com a revelação ao invés da transformação. Na realidade, através de produtos exclusivos e inovadores, as linhas de cosméticos e de cuidados da pele possibilitam que a mulher realce sua beleza natural conseguindo obter o melhor de si mesma.

Em 2018, além dos filmes lançados que incluem Ocean's 8, Where'd You Go Bernadette (Cadê Você Bernadette?), The House with a Clock in its Walls (O Mistério do Relógio na Parede) e Mowgli (Mogli: O Menino Lobo), Cate Blanchett foi também a presidente do júri do Festival de Cannes neste ano.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/694367/Giorgio_Armani_Cate_Blanchett.jpg

