Giorgio Armani entra no nono ano de seu programa Acqua for Life

Acqua for Life é um programa de desenvolvimento focado no acesso universal à água potável em regiões com escassez de água com:

uma abordagem abrangente empenhada nas questões de água potável, higiene e saneamento

um compromisso contínuo desde 2010, ecoando o direito à água e saneamento, reconhecido pelas Nações Unidas como um direito humano naquele mesmo ano

atividades nas comunidades mais carentes em parceria com a UNICEF EUA, Cruz Verde Internacional e, a partir de 2018, WaterAid

Giorgio Armani Acqua for Life - Institutional visual 2018 Barbara Palvin, face of Acqua di Gioia fragrance, in Sri Lanka for Acqua for Life Barbara Palvin, face of Acqua di Gioia fragrance, with the local community in Sri Lanka for Acqua For Life Children in Sri Lanka for Acqua For Life The emblematic jerrycan of Acqua for Life Barbara Palvin, face of Acqua di Gioia fragrance, walking with the local community to get water in Sri Lanka for Acqua For Life

Pelo nono ano consecutivo, o Acqua for Life continua seu programa de desenvolvimento global. Desde 2010, o Acqua for Life já investiu mais de 5,5 milhões de euros em projetos em todo o mundo. Até hoje, isto ofereceu 880 milhões de litros de água a 130.000 pessoas em 146 comunidades em três continentes*. Para chegar a ainda mais beneficiários, a partir de 2018, o Acqua for Life fará parcerias com a WaterAid, uma ONG sediada no Reino Unido, bem como com parceiros históricos como UNICEF EUA e Cruz Verde Internacional.

«O problema do ambiente envolve intimamente todas as pessoas: deve ser abordado de forma concreta. Não podemos, de modo algum, ignorar que o futuro das próximas gerações depende de nossas escolhas.» Giorgio Armani

* Números de 2017 da Cruz Verde Internacional para o programa Acqua for Life

Programa: Acqua for Life

O Acqua for Life é um programa abrangente que está focado em oferecer acesso a água potável, que tem um impacto socioeconômico positivo na saúde e nos meios de subsistência das comunidades.

O programa Acqua for Life ajuda a instalar pontos de água, vasos sanitários, bem como sistemas de coleta de águas pluviais, filtragem e purificação da água em áreas onde não há água, um elemento natural fundamental para a vida. Isto faz com que as pessoas tenham água para beber, para preparar as refeições todos os dias, tomar banho e manter as colheitas e seus rebanhos. As crianças podem frequentar a escola com mais regularidade. As mulheres têm mais tempo para se concentrar nos filhos, dedicar tempo à literacia e serem produtivas para a comunidade, em vez de terem de ir buscar água.

Com o Acqua for Life, as pessoas reivindicam o direito à água potável e ao saneamento reconhecido pelas Nações Unidas em 2010.

Barbara Palvin: o que a #ÁguaSignifica

Barbara Palvin, rosto da fragrância Acqua di Gioia, de Giorgio Armani, viajou para as comunidades com escassez de água do Sri Lanka. Ficou visivelmente emocionada com as pessoas que conheceu e por conhecer suas dificuldades por não terem acesso a água potável. Ver o enorme impacto que o acesso à água potável tem, literalmente, em todos os aspectos da vida das pessoas, implicou um forte compromisso com o programa Acqua for Life.

Depois de sua visita, Barbara Palvin afirmou: «Concretamente, as ações da Acqua for Life permitem que as crianças sejam crianças e as ajudam a ir à escola. O acesso a água potável significa melhores condições de saúde para toda a comunidade e melhor qualidade de vida geral. Graças ao programa Acqua for Life, as pessoas podem realmente viver suas vidas em vez de passarem seus dias tentando obter água potável.»

Depois de sua descoberta do que a #ÁguaSignifica no Sri Lanka, Barbara Palvin está empenhada em aumentar a conscientização sobre o problema da escassez de água, motivando as pessoas a compartilharem nas redes sociais o que a #ÁguaSignifica em suas vidas diárias.

ACQUA FOR LIFE - BARBARA PALVIN: O QUE A #ÁGUASIGNIFICA https://www.youtube.com/watch?v=ajq6-6LWT_k

ACQUA FOR LIFE - #ÁGUASIGNIFICA educação: https://youtu.be/n8YqFxReL4c

ACQUA FOR LIFE - #ÁGUASIGNIFICA saúde:https://youtu.be/ZteCdbGChnU

ACQUA FOR LIFE - #ÁGUASIGNIFICA permitir que as crianças sejam crianças: https://youtu.be/2KXLtk6fkyY

ACQUA FOR LIFE - #ÁGUASIGNIFICA futuros sustentáveis: https://youtu.be/81MBgEgydQ8

Acqua for Life com a UNICEF nos EUA

Pelo nono ano consecutivo, a campanha Acqua for Life, de Giorgio Armani, continua ajudando a UNICEF a fornecer água potável a crianças, doando 5 dólares por cada fragrância Acqua di Giò ou Acqua di Gioia comprada nos Estados Unidos durante o mês de março. Desde 2010, a Giorgio Armani arrecadou 4 milhões de dólares para apoiar os Programas de Água, Saneamento e Higiene (WASH) da UNICEF no Belize, Camarões, República Centro-Africana, Nicarágua, Costa do Marfim, Guatemala, Haiti, Mauritânia, Togo e Vietnã. Para a campanha de março de 2018, os fundos arrecadados apoiarão os programas WASH da UNICEF no Haiti.

Acqua for Life com a Cruz Verde Internacional

A Cruz Verde Internacional constrói poços, vasos sanitários e lavatórios para oferecer meios de higiene e proteger o ambiente imediato para as comunidades mais carentes. Além disso, a Cruz Verde Internacional realiza campanhas de conscientização sobre problemas locais com água e higiene, especialmente nas escolas, para que as crianças entendam desde cedo a importância de ações simples, como lavar as mãos com sabão, para evitar a disseminação de germes. Por último, a sustentabilidade do projeto envolve também o treinamento de adultos no uso e manutenção adequados das infraestruturas.

Desde 2011, a Cruz Verde Internacional implementou projetos para o Acqua for Life no Gana, Costa do Marfim, Senegal, China, Sri Lanka, Argentina, Bolívia, México e Brasil. Para 2018, o foco será no Senegal, Sri Lanka e Bolívia.

Acqua for Life com o novo parceiro: WaterAid

É uma honra para o Acqua for Life ter uma parceria adicional para 2018 com uma organização internacional sem fins lucrativos, a WaterAid. A WaterAid está trabalhando para tornar a água potável, os banheiros decentes e uma boa higiene normais para todos, em qualquer lugar dentro de uma geração, e atualmente está trabalhando em 34 países para mudar as vidas das pessoas mais pobres e marginalizadas.

A iniciativa Acqua for Life, de Giorgio Armani, escolheu a WaterAid para se unir aos parceiros existentes, UNICEF EUA e Cruz Verde Internacional, devido a sua especialização técnica no setor de água, saneamento e higiene (WASH). Outros fatores fundamentais benéficos para a parceria incluem a presença global da WaterAid, a abordagem colaborativa e o compromisso para encontrar soluções sustentáveis para a crise de WASH.

Em 2018, a iniciativa Acqua for Life apoiará três novos programas da WaterAid, centrados nas escolas e centros de saúde em Madagascar, Nepal e Papua Nova Guiné.

