GITEX GLOBAL 2022 assume Dubai com capacidade recorde, acelerando a economia digital mundial

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 20 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A economia digital global está em plena velocidade, dando apoio ao retorno do maior e mais inclusivo evento de tecnologia e startups do mundo, que acontece de 10 a 14 de outubro. Com capacidade recorde incomparável, o crescimento contínuo do evento levou à instalação de três alas a mais, que já estão esgotadas, no Dubai World Trade Centre.

Gitex Global prepares to host more than 4,500 companies and 100,000 - plus attendees from 170 countries.

A GITEX GLOBAL 2022 receberá mais de 4.500 empresas e mais de 100 mil participantes de 170 países, em 26 alas e mais de 185 mil metros quadrados, o equivalente a 33 campos de futebol. Esse conjunto global de empresas e startups apresentará aplicações inovadoras no metaverso, IA, Web 3.0, blockchain, 6G, computação em nuvem, fintech e big data. O evento recebe líderes globais de tecnologia como Microsoft, Huawei, IBM, Dell Technologies, Ericsson, Avaya, Honeywell, Hewlett Packard Enterprise, e&, Lenovo e Cisco.

"A GITEX GLOBAL assume a liderança em fazer parcerias com líderes globais de tecnologia para capacitar, esclarecer e entusiasmar todas as pessoas com relação à metamorfose da economia digital. Reuniremos as melhores mentes de todas as empresas do mundo todo para debater, desafiar e racionalizar o impacto dessa fusão tecnológica na sociedade e em nosso futuro. Essa é a GITEX 3.0", disse Trixie LohMirmand, vice-presidente executiva de gestão de eventos do Dubai World Trade Centre, o organizador da GITEX GLOBAL.

Com um profundo mergulho totalmente imersivo no universo digital, a GITEX GLOBAL apresenta sua edição 3.0 com Ai Everything, North Star Dubai (anteriormente, GITEX Future Stars), Fintech Surges, Future Blockchain Summit e Marketing Mania.

Dois novos eventos serão lançados este ano, o Global DevSlam e o X-VERSE.

O Global DevSlam é o maior encontro de codificadores e desenvolvedores do Oriente Médio, conectando dez mil codificadores e desenvolvedores das maiores empresas de tecnologia do mundo como Anaconda, AWS, Google, Instagram, Microsoft, Oracle e Red Hat.

O X-VERSE, em parceria com a Decentraland, faz a curadoria de uma das jornadas de metaverso mais imersivas do mundo, oferecendo uma experiência nunca antes vista de aplicações disruptivas do setor do metaverso.

A North Star Dubai, com sua parceira estratégica, a Câmara de Economia Digital de Dubai, destaca a evolução contínua do ecossistema global de startups e o importante papel que as startups desempenham no avanço da inovação. O maior evento de startups do mundo reúne mais de 800 expositores de 60 países, com mais de 600 investidores, em um ecossistema de empreendedorismo inovador e próspero.

A ampla presença internacional da GITEX GLOBAL apresenta pavilhões nacionais de Chipre, Etiópia, União Europeia, Kuwait, Uganda, Turquia, Estados Unidos, França, Alemanha, Reino Unido, Índia, Paquistão, Arábia Saudita, Marrocos, Nigéria e Brasil.

O evento também inclui 14 faixas de conferência que oferecem mais de 500 horas de palestras, estudos de caso e workshops instigantes de mais de mil ministros, líderes globais de tecnologia e especialistas em tópicos como criptomoedas, 6G, metaverso e o futuro da mobilidade, que inclui carros voadores e aeronaves elétricas.

Mais informações estão disponíveis em www.gitex.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1902069/GITEX_GLOBAL_image.jpg

FONTE GITEX GLOBAL

SOURCE GITEX GLOBAL