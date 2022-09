GITEX GLOBAL 2022 fait son retour à Dubaï avec une fréquentation record attendue pour stimuler l'économie numérique mondiale

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 20 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'économie numérique mondiale tourne à pleine vitesse à l'approche de l'événement le plus important et le plus inclusif au monde consacré à la technologie et aux start-ups qui se tiendra du 10 au 14 octobre ; avec une fréquentation record attendue, le développement constant de l'événement a occasionné l'installation de trois salles supplémentaires qui affichent déjà complet au Dubai World Trade Centre.

Gitex Global prepares to host more than 4,500 companies and 100,000 - plus attendees from 170 countries.

GITEX GLOBAL 2022 accueillera plus de 4 500 entreprises et plus de 100 000 participants de 170 pays, répartis dans 26 salles sur plus de 185 000 mètres carrés, soit l'étendue de 33 terrains de football. Les entreprises et les start-ups mondiales exposantes présenteront des applications révolutionnaires en matière de métavers, d'IA, de Web 3.0, de blockchain, de 6G, de cloud, de fintech et de mégadonnées. L'événement accueillera les leaders mondiaux de la technologie tels que Microsoft, Huawei, IBM, Dell Technologies, Ericsson, Avaya, Honeywell, Hewlett Packard Enterprise, e&, Lenovo et Cisco.

« GITEX GLOBAL prend les commandes en s'associant aux leaders mondiaux de la technologie pour éduquer, éclairer et enthousiasmer le public vis-à-vis de la métamorphose de l'économie numérique. Nous réunirons les meilleurs cerveaux de tous les secteurs du monde pour débattre, interroger et rationaliser l'impact de cette fusion technologique sur la société et sur notre avenir. Il s'agit d'un GITEX 3.0 », a déclaré Trixie LohMirmand, vice-présidente exécutive de l'événementiel au Dubai World Trade Centre, l'organisateur de GITEX GLOBAL.

Avec une immersion en profondeur dans l'univers numérique, GITEX GLOBAL présente son édition 3.0 avec Ai Everything, North Star Dubai (anciennement GITEX Future Stars), Fintech Surge, Future Blockchain Summit et Marketing Mania.

Deux nouveaux événements seront lancés cette année : Global DevSlam et X-VERSE.

Global DevSlam est le plus grand rassemblement de codeurs et de développeurs du Moyen-Orient qui mettra en relation 10 000 codeurs avec les développeurs des plus grandes entreprises technologiques du monde, notamment Anaconda, AWS, Google, Instagram, Microsoft, Oracle et Red Hat.

X-VERSE, en partenariat avec Decentraland, organise l'une des expériences du métavers les plus immersives au monde, proposant une exploration inédite des applications industrielles disruptives du métavers.

North Star Dubai, en partenariat stratégique avec la Chambre de l'économie numérique de Dubaï, souligne l'évolution actuelle de l'écosystème mondial des start-ups et leur rôle important dans la promotion de l'innovation. Le plus grand rassemblement de start-ups au monde regroupera 800 exposants de 60 pays avec plus de 600 investisseurs dans un contexte entrepreneurial florissant et innovant.

Avec une large portée internationale, GITEX GLOBAL présentera des pavillons nationaux pour Chypre, l'Éthiopie, l'Union européenne, le Koweït, l'Ouganda, la Turquie, les États-Unis, la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, l'Inde, le Pakistan, l'Arabie saoudite, le Maroc, le Nigeria et le Brésil.

L'événement propose également 14 conférences pour mener plus de 500 heures d'échanges, d'études de cas et d'ateliers stimulants animés par plus de 1 000 ministres, leaders mondiaux de la technologie et experts sur des sujets tels que la crypto, la 6G, le métavers et la mobilité d'avenir, notamment les voitures volantes et les avions électriques.

