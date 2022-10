GITEX GLOBAL 2022 rassemble les leaders mondiaux pour relever les défis et collaborer dans l'économie du Web 3.0

DUBAÏ, EAU, 3 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Dubaï se transformera en l'ultime épicentre numérique du monde le mois prochain, alors que les EAU accueilleront GITEX GLOBAL , le plus grand salon technologique du monde, qui fera converger les entreprises les plus avancées et les meilleurs esprits pour plonger en profondeur dans la création de l'économie du Web 3.0.

GITEX_2022 Gitex Global

Du 10 au 14 octobre 2022 au Dubai World Trade Centre (DWTC), GITEX GLOBAL présente la curation la plus puissante jamais réalisée, avec sept thèmes multi-techniques expérimentant le métavers, un avenir décentralisé d'Internet et une économie numérique mondiale durable.

La taille record et l'expansion continue de l'événement reflètent les ambitions de la transformation numérique des Émirats arabes unis et de la région, alors que des initiatives gouvernementales telles que le National Program for Coders, la Dubai Metaverse Strategy et le Next GenFDI propulsent les Émirats arabes unis à l'avant-garde de l'économie numérique mondiale.

Cette tendance est amplifiée par les nouveaux lancements de GITEX GLOBAL 2022, à savoir X-VERSE, parrainé par la Fondation TMRW en collaboration avec Decentraland, l'un des voyages métavers les plus immersifs au monde, avec 28 marques expérimentales, et Global DevSlam, le plus grand rassemblement de codeurs et de développeurs jamais organisé au Moyen-Orient.

S.E. Omar Al Olama, ministre d'État pour l'IA, l'économie numérique et les applications de travail à distance, a déclaré : « GITEX est plus grand que jamais cette année. Il s'étend sur deux millions de pieds carrés (185 806,1 m²) avec plus de 5 000 exposants de plus de 90 pays, ce qui en fait véritablement le plus grand salon technologique du monde. Cette année, mon bureau s'est associé à GITEX pour s'assurer que nous ne nous contentons pas de présenter la technologie, mais que nous l'inventons et la développons réellement. »

Trixie LohMirmand, VPE de la gestion des événements à DWTC, l'organisateur de GITEX GLOBAL, a ajouté : « GITEX sert un objectif profond qui est de permettre et d'accélérer les économies numériques des EAU et de beaucoup de ses partenaires d'alliance en connectant les parties prenantes sérieuses avec des esprits exceptionnels du monde entier, et en matérialisant ces connexions en partenariats réalisables. »

GITEX GLOBAL 2022 accueille un pourcentage sans précédent de 52 % de nouveaux exposants qui choisissent le salon et les Émirats arabes unis comme premier choix dans leurs stratégies d'accès au marché. North Star organisera le plus grand rassemblement de licornes de l'année à Dubaï, avec 35 licornes de 15 pays cherchant à se développer sur l'un des marchés à la croissance la plus rapide du monde.

En outre, XPENG, une entreprise technologique de premier plan et un fabricant de VE, a choisi GITEX GLOBAL pour accueillir le premier vol public au monde de sa voiture volante eVTOL X2, avec le soutien du partenaire officiel, la Chambre de commerce de Dubaï.

