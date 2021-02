Givenchy veste The Weeknd para o Show do Intervalo do 55º Super Bowl

Durante o Show do Intervalo do Super Bowl LV, The Weeknd vestiu uma jaqueta totalmente bordada à mão com cristais, confeccionada pelo atelier Givenchy Haute Couture em Paris. Uma demonstração de know-how, a peça precisou de quatro bordadeiras e mais de 250 horas de trabalho para ser concluída. Essa jaqueta foi usada sobre uma camisa de popeline de algodão preto e calças de lã, acompanhadas por gravata de couro preta e luvas, além de derbies em preto e branco. Apesar de desenhado especialmente para esta apresentação, o look de The Weeknd reflete a alfaiataria impecável, o minimalismo e o intenso contraste que o Sr. illiams trouxe para sua coleção de estreia para a House of Givenchy.

"É uma verdadeira honra ter vestido The Weeknd para sua incrível apresentação no Super Bowl", disse Matthew M. Williams. "Para mim, a moda significa mostrar uma personalidade única naquilo que veste, e The Weeknd fez o look ganhar vida com sua energia, personalidade e senso de estilo."

O show cinematográfico de The Weeknd durante o Super Bowl LV foi acompanhado por uma audiência estimada de mais de 100 milhões de espectadores que sintonizaram para assistir ao jogo do campeonato da NFL entre o Tampa Bay Buccaneers e o Kansas City Chiefs no Raymond James Stadium em Tampa.

