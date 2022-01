GKN Powder Metallurgy annonce la nomination de Diego Laurent au poste de président directeur général

BONN, Allemagne, 18 janvier 2022 /PRNewswire/ -- GKN Powder Metallurgy, le premier fournisseur mondial de solutions de poudre métallique, a le plaisir d'annoncer la confirmation de la nomination de Diego Laurent au poste de président directeur général (PDG). Son mandat commence immédiatement. Diego Laurent succède à Peter Oberparleiter, qui quitte ses fonctions de PDG après une brillante carrière de plus de 34 ans chez GKN. Peter Oberparleiter a dirigé GKN Powder Metallurgy pendant une longue période de progrès et de croissance, et sa direction depuis 2012 a transformé l'entreprise. L'entreprise étant maintenant en bonne position pour sortir de la pandémie de COVID-19 plus forte, il a décidé que c'était le bon moment pour lui de se retirer.

- Cette transition marque une nouvelle étape pour GKN Powder Metallurgy, qui poursuit sa stratégie de croissance durable et responsable.

Diego Laurent a rejoint GKN en 1993 et a depuis occupé plusieurs postes de direction au sein du groupe GKN au Brésil, au Mexique et aux États-Unis. En 2013, il déménage au Royaume-Uni avant d'être nommé directeur financier en 2018 pour diriger la fonction des finances de GKN Powder Metallurgy. Diego Laurent est titulaire d'une licence en économie, d'un MBA en finance et d'un diplôme d'études supérieures en ingénierie de la production.

« Je suis très enthousiaste à l'idée de diriger notre équipe compétente et tournée vers l'avenir. GKN Powder Metallurgy a réussi à développer des technologies de pointe et est devenue pionnière de l'innovation durable et de la fabrication numérique. Je me réjouis à la perspective de développer davantage l'entreprise dans le but clair de façonner l'avenir de la métallurgie des poudres », a déclaré Diego Laurent.

GKN Powder Metallurgy est le leader mondial en matière de solutions de poudres métalliques, des poudres métalliques avancées aux composants métalliques frittés à haute performance. Avec de solides compétences dans le domaine, l'entreprise accélère son expansion dans les secteurs de croissance d'avenir que sont la fabrication additive, l'électrification et les matériaux de stockage de l'hydrogène. En tant que succursale autonome de Melrose PLC, GKN Powder Metallurgy comprend aujourd'hui trois succursales : GKN Powders, GKN Sinter Metals et GKN Additive. À elle seule, GKN Powder Metallurgy emploie plus de 6 000 personnes qui interviennent sur 29 sites, plaçant ainsi son réseau technologique mondial au plus haut niveau.

