Glasgow bude v roku 2022 hostiť finále turnaja Billie Jean King Cup by BNP Paribas

LONDÝN, 8. júna 2022 /PRNewswire/ -- Medzinárodná tenisová federácia (ITF) dnes oznámila, že britská tenisová asociácia Lawn Tennis Association (LTA) bola vybraná za hostiteľa finálových zápasov turnaja Billie Jean King Cup by BNP Paribas 2022. Finálové zápasy sa budú hrať na krytých dvorcoch s tvrdým povrchom v Emirates Arena v škótskom Glasgowe od 8. do 13. novembra.

Veľká Británia sa ako hostiteľská krajina pripojí k Austrálii, Belgicku, Kanade, Českej republike, Taliansku, Kazachstanu, Poľsku, Španielsku, Slovensku, Švajčiarsku a USA a bude sa uchádzať o titul majstra sveta za rok 2022.

Vo finálových zápasoch Svetového pohára v ženskom tenise bude týchto 12 krajín súťažiť v štyroch trojčlenných skupinách, pričom víťazi štyroch skupín sa kvalifikujú do semifinále.

Prezident ITF David Haggerty povedal: „Sme veľmi radi, že finálové zápasy turnaja Billie Jean King Cup by BNP Paribas 2022 prinesieme do Glasgowa. LTA predložila v rámci konkurenčného procesu organizácie turnaja veľmi pôsobivú ponuku. V Glasgowe sa úspešne odohrali daviscupové stretnutia a my sa tešíme, že sa Svetový pohár v ženskom tenise uskutoční pred očami vášnivých tenisových fanúšikov z celého sveta, v dynamickej atmosfére, ktorá bude vyvrcholením ženskej tenisovej sezóny."

Anne Keothavongová, kapitánka tímu Veľkej Británie na turnaji Billie Jean King Cup, povedala: „Je to fantastická príležitosť zviditeľniť ženský tenis a upriamiť pozornosť na ženský šport. Celý tím sa veľmi teší, že bude hrať pred domácim publikom a počas celého týždňa bude počuť hlasnú podporu."

Scott Lloyd, výkonný riaditeľ LTA, uviedol: „Povedali sme si, že našou ambíciou je priniesť do Veľkej Británie viac významných podujatí a zviditeľniť tenis počas celého roka, a som rád, že Glasgow bude v tomto roku hostiť finálové zápasy turnaja Billie Jean King Cup, ako aj finálové skupiny Davisovho pohára. Prvé finálové zápasy sa konali vo Veľkej Británii v roku 1963 a je skvelé, že sa sem vrátia, prvýkrát od roku 1991. Dáva nám to skvelú príležitosť sprístupniť tenis väčšiemu počtu ľudí a vytvoriť špeciálne spomienky, ktoré, ako dúfame, budú inšpirovať ďalšie generácie hráčov."

Ďalšie informácie o žrebovaní a predaji vstupeniek budú včas zverejnené. Viac informácií nájdete na stránkach www.billiejeankingcup.com.

