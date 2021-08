GLG envisage des options stratégiques pour la division Pierlite, leader sur le marché

SYDNEY, 13 août 2021 /PRNewswire/ -- Le conseil d'administration de Gerard Lighting Group (GLG) a annoncé son intention d'étudier les options stratégiques pour l'activité Pierlite de la société.

Pierlite est le principal fournisseur en Australie et en Nouvelle-Zélande de solutions d'éclairage commercial et industriel. En tant que marque de confiance depuis plus de 70 ans, l'entreprise entretient des relations uniques avec un nombre croissant d'importants grossistes, entrepreneurs et responsables de l'échantillonnage dans les secteurs commercial, industriel, de la santé et de l'éducation.

Pierlite a fait ses preuves quant à la réalisation de grands projets complexes en matière de solutions d'éclairage, notamment :

Le projet avec NSW Education pour améliorer l'éclairage des salles de classe dans plus de 1 000 écoles de l'État ;

L'installation d'une solution d'éclairage conçue sur mesure et dotée d'une cote énergétique de 6 étoiles dans les tours Barangaroo de Sydney ;

; Un contrat exclusif permettant de fournir 10 000 luminaires de pointe au Commercial Bay Precinct à Auckland , en Nouvelle-Zélande ; et

, en Nouvelle-Zélande ; et La conception et l'installation d'une solution d'éclairage personnalisée pour le développement de la tour Chevron, le plus grand projet de construction en Australie-Occidentale.

GLG est détenu majoritairement par Bain Capital Credit et Investec. Grâce à leur solide soutien depuis de nombreuses plusieurs années, l'entreprise Pierlite a enregistré une croissance significative, notamment une rentabilité à deux chiffres basée sur des revenus d'environ $150 millions de dollars. Cette croissance est due en partie à un programme de transformation complet axé sur un modèle de distribution dirigé par le client, qui a inclus des investissements importants dans l'innovation, la recherche et le développement de produits, de nouveaux systèmes technologiques et des améliorations de processus de bout en bout.

Le président de GLG, Ben Sebel, a déclaré que la division Pierlite était bien placée pour maintenir une forte croissance suite au succès du programme de transformation, et en mettant clairement l'accent sur les nouvelles opportunités de marché.

« L'entreprise dispose d'une stratégie claire pour tirer profit des opportunités significatives dans des segments importants qui évoluent rapidement, notamment le marché mondial des solutions d'éclairage pour bâtiments intelligents qui devrait devenir d'ici 2025 un secteur pesant $100 milliards de dollars », a-t-il déclaré.

Grâce à ses solutions de produits innovants et à son offre leader sur le marché, Pierlite a décroché de nombreux contrats dans plusieurs segments en Australie et en Nouvelle-Zélande, notamment dans les secteurs du gouvernement, de l'éducation, de la santé et des propriétaires d'actifs.

Ankura Consulting a été nommé conseiller financier pour le processus proposé.

À propos de Pierlite

Riche d'une histoire de 70 ans synonyme d'évolution du secteur de l'éclairage, Pierlite est reconnu comme le leader du marché en Australie et en Nouvelle-Zélande pour la conception, la fabrication et la distribution de systèmes d'éclairage et de contrôle commerciaux, industriels et médicaux. www.pierlite.com.au

SOURCE Gerard Lighting Group (GLG); Pierlite