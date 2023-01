GLG-Umfrage unter weltweiten CEOs: Pessimistischer Blick auf Umsatzerwartung und Wirtschaftswachstum

GLG veröffentlicht seine vierte jährliche globale CEO-Umfrage. Unter den Führungskräften dominieren Sorgen. Geopolitische Unsicherheit, Rezession und Inflation lauten wesentliche Themen.

NEW YORK, 26. Januar 2023 /PRNewswire/ -- GLG, das weltweite Insight-Netzwerk, veröffentlichte heute die Ergebnisse seiner vierten jährlichen globalen CEO-Umfrage. Dafür wurden mehr als 450 CEOs aus der ganzen Welt zu den wirtschaftlichen Auswirkungen von 2022 sowie ihren Prioritäten und Aussichten für das kommende Jahr befragt. Die Umfrage ergab, dass CEOs im Laufe des Jahres 2023 mit anhaltenden Herausforderungen rechnen: Nur 46 % sind zuversichtlich, dass der Umsatz ihres Unternehmens im nächsten Jahr steigen wird, lediglich 17 % erwarten einen Anstieg des globalen Wirtschaftswachstums (im Vergleich zu 71 % der Befragten zu Beginn des Jahres 2022).

Die geopolitischen Unsicherheiten und der wirtschaftliche Gegenwind gehören zu den wichtigsten Themen der Umfrage. Fast 90 % der CEOs stufen erstere als größte Sorge ein, die hauptsächlich durch den andauernden Krieg Russlands in der Ukraine ausgelöst wurde. Mehr als 80 % der CEOs erwarten, dass sich die globale Rezession und die Inflation im Jahr 2023 auf Unternehmen auswirken werden.

„Viele der Herausforderungen des vergangenen Jahres werden sich voraussichtlich auch 2023 weiter fortsetzen. Die CEOs richten ihre Strategien entsprechend aus", so Paul Todd, CEO von GLG. „Während sich Unternehmen unter anderem mit Zinserhöhungen, Marktvolatilität sowie Talentgewinnung und -bindung auseinandersetzen, steht GLG bereit, um zeitnahe Einblicke und kritische Perspektiven zu bieten."

Die Umfrage enthält auch Aussagen der CEOs zum Arbeitsmarkt, zur Rückkehr ins Büro, zu Investitionsprognosen und zur sozialen Verantwortung von Unternehmen.

„Mit der Perspektive von fast 500 CEOs zeigt diese Umfrage nicht nur, wo die Wirtschaftsführer übereinstimmen, sondern auch, wo sich ihre Aussichten unterscheiden", sagte Nick Barnard, Head of Network Membership bei GLG. „Die CEO-Umfrage ist nur ein kleines Beispiel für die Fähigkeit von GLG, führende B2B-Expertinnen und -Experten für Umfragen zu gewinnen – egal, ob es sich um CTOs, medizinische Labortechniker oder industrielle Beschaffungsmanager handelt. GLG Umfragen, insbesondere in Verbindung mit 1:1-Gesprächen, ermöglichen fundiertere Entscheidungen gleichermaßen für Investoren und Unternehmen."

Seit 25 Jahren verschafft GLG Entscheidungsträgern das Erfahrungswissen, das sie benötigen, um voranzukommen. GLG Umfragen helfen Kunden, ihre Research-Ziele zu erreichen, indem sie die weltweit vielfältigste Quelle für Expertenwissen im B2B-Bereich nutzen, einschließlich der Perspektiven von CEOs und anderen Führungskräften aus verschiedenen Branchen und Regionen.

Das GLG Umfrageteam führte die Studie im November 2022 durch. Lesen Sie den vollständigen Bericht hier.

Informationen zu GLG

GLG ist das weltweite Insight-Netzwerk. Wir verbinden Entscheidungsträger mit den passenden Expertinnen und Experten, damit sie mit der Zuversicht handeln können, die sich aus echter Klarheit ergibt, und über das verfügen, was nötig ist, um voranzukommen. Unser Expertennetzwerk ist die weltweit größte und vielfältigste Quelle für Erfahrungswissen aus erster Hand, und wir rekrutieren täglich Hunderte von neuen Experten. We bring the power of insight to every great professional decision.

Mehr auf GLGinsights.com.

