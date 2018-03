Gli European Business Awards sponsorizzati da RSM annunciano le migliori aziende in Francia a un evento esclusivo a Parigi

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/656236/European_Business_Awards.jpg )



Le aziende celebrate sono state selezionate da una giuria indipendente che ha incluso leader aziendali esperti, politici ed accademici nelle 11 categorie degli Awards e procederanno ora alla fase finale del concorso, in rappresentanza della loro nazione.

In occasione di questo evento i leader aziendali si sono incontrati per celebrare e scambiare esperienze con i loro pari, dopo essere stati nominati con successo come aziende "Da tenere d'occhio" in un elenco di eccellenza aziendale pubblicato a Dicembre, tutte con la speranza di essere nominate Vincitori nazionali.

Vincitori nazionali per la Francia Vincitore nazionale Categoria REWORLD MEDIA Il premio RSM per l'imprenditore dell'anno Nanobiotix il premio per l'innovazione MEOTEC Il premio per l'azienda dell'anno con fatturato inferiore a 25 milioni di euro MCA Groupe Il premio per l'azienda dell'anno con fatturato da 26 a 150 milioni di euro Amaris Il premio per l'azienda dell'anno con fatturato superiore a 150 milioni di euro Groupe Adéquat Il premio per il coinvolgimento del mercato e dei clienti DenyAll Il premio per la tecnologia digitale John Paul Il premio ELITE per la strategia di crescita dell'anno QUANTUM Il premio Germany Trade & Invest per l'espansione internazionale Groupe SEB Il premio per la consapevolezza ambientale e la responsabilità sociale Novencia Il premio per lo sviluppo del personale e del luogo di lavoro

Le società di RSM forniscono servizi di revisione contabile, fiscali e di consulenza a clienti in tutto il mondo. In Europa, le società di RSM hanno esperti in 43 paesi che lavorano come un team integrato, condividendo competenze, conoscenze e risorse oltre che un approccio incentrato sul cliente e basato su una comprensione approfondita delle aziende dei nostri clienti.

"L'elenco delle aziende da tenere d'occhio mostra un panorama economico eccellente ed ispirato. In RSM i nostri team supportano quotidianamente le aziende nella loro crescita. Il premio alle aziende di maggior successo e più impegnate significa dare loro il riconoscimento che meritano", ha affermato Jean-Michel Picaud, Associé, Président RSM Francia.

Questi Vincitori nazionali affronteranno ulteriori valutazioni nella loro categoria di selezione e i vincitori finali di categoria saranno annunciati alla Finale di gala degli European Business Awards a Varsavia, Polonia, a maggio 2018.

In parallelo, le aziende che prendono parte al concorso sono anche in gara per il voto popolare per essere nominate "Campione europeo del pubblico" nella Finale di gala. Il concorso si apre il 31 gennaio e coinvolge le persone da tutto il mondo. Lo scorso anno il voto del pubblico ha generato quasi 250.000 voti. Per osservare i video e votare per l'azienda preferita, visitare: http://www.businessawardseurope.com

Gli European Business Awards hanno raggiunto la loro 11a edizione e la loro finalità principale consiste nel sostenere lo sviluppo di una comunità aziendale più solida e di successo in Europa. Lo scorso anno il concorso ha attirato più di 33.000 aziende da 34 paesi. Gli sponsor e partner includono RSM, ELITE, Germany Trade & Invest e PR Newswire.

Informazioni sugli European Business Awards:

La finalità principale degli European Business Awards consiste nel sostenere lo sviluppo di una comunità aziendale più solida e di successo in Europa.

Il programma European Business Awards assiste la comunità aziendale europea in tre modi:

- Celebra e supporta il successo dei singoli e delle organizzazioni

- Fornisce e promuove esempi di eccellenza a cui la comunità aziendale può aspirare

- Si impegna con la comunità aziendale europea per generare dibattiti sulle questioni chiave

Gli European Business Awards hanno raggiunto la loro 11a edizione Lo scorso anno il concorso ha attirato più di 33.000 aziende da 34 paesi. Fra gli altri sponsor e partner della competizione si possono contare RSM, ELITE, Germany Trade & Invest, PR Newswire, Bureau Van Dijk e SDL Managed Translation. http://www.businessawardseurope.com.

Informazioni su RSM:

RSM è la sesta maggiore rete di aziende indipendenti che si occupano di revisione contabile, imposte e consulenza, estesa su oltre 120 paesi e con 800 uffici e più di 43.000 persone in tutto il mondo. Il totale dei corrispettivi percepiti dalla rete è pari a 5,1 miliardi di dollari USA.

In quanto team integrato, condividiamo competenze, conoscenze e risorse oltre che un approccio incentrato sul cliente e basato su una comprensione approfondita delle aziende dei nostri clienti. In questo modo diamo loro gli strumenti per proseguire verso il futuro con fiducia e realizzare appieno il loro potenziale.

RSM è membro del Forum of Firms. L'obiettivo del Forum of Firms è promuovere standard coerenti e di alta qualità per le pratiche finanziarie e di revisione contabile in tutto il mondo.

RSM è il marchio utilizzato da una rete di aziende indipendenti che si occupano di contabilità e consulenza, ognuna con pratiche a sé stanti. RSM International Limited in sé non fornisce servizi di contabilità e consulenza. Le aziende partecipanti sono guidate da un'idea comune che impone di fornire servizi professionali di alta qualità, sia nei mercati nazionali sia al fine di soddisfare le esigenze di servizi professionali internazionali della loro clientela. http://www.rsm.global

Informazioni su ELITE:

ELITE è un servizio integrato studiato per condividere le best practice e ampliare le opportunità di crescita per le aziende in rapida crescita, particolarmente concentrata sulla comprensione dei mercati di capitale. ELITE è un programma innovativo basato su un programma di formazione esclusivo e su un modello di tutorship, supportato dall'accesso alla comunità aziendale e finanziaria. Il suo scopo è preparare le aziende alla loro successiva fase di crescita e investimento.

Per maggiori informazioni sul programma, sulle aziende e per l'elenco completo dei partner, visitare: http://www.elite-growth.com

Informazioni su PR Newswire:

PR Newswire è il fornitore leader nel mondo di strumenti per le PR e le comunicazioni aziendali, che consentono ai clienti di distribuire notizie e contenuti avanzati. Il contenuto dei clienti viene distribuito in tempo reale su canali tradizionali, digitali e social media, con funzionalità di segnalazione e monitoraggio sfruttabili appieno.

Attraverso l'unione della più grande rete mondiale di ottimizzazione e distribuzione di contenuti multicanale e multiculturali con piattaforme e strumenti completi per il flusso di lavoro, PR Newswire permette alle aziende di tutto il mondo di sfruttare le opportunità ovunque esse esistano. PR Newswire serve decine di migliaia di clienti con sedi in Europa, Medio Oriente, Africa, Americhe e Asia-Pacifico.

Per ulteriori informazioni su PR Newswire, visitare http://www.prnewswire.co.uk

Informazioni su Germany Trade & Invest:

Germany Trade & Invest è l'agenzia di sviluppo economico della Repubblica federale tedesca. L'azienda facilita la creazione e lo stabilimento di ulteriori opportunità di impiego, rafforzando la posizione della Germania come località di affari. Con più di 50 sedi in Germania e all'estero e la sua rete di partner in tutto il mondo, Germany Trade & Invest supporta le aziende tedesche che si stabiliscono nei mercati esteri, promuove la Germania come sede di affari e assiste le aziende estere a stabilirsi in Germania.

Altri partner e sponsor:

Bureau Van Dijk:

Bureau Van Dijk è un'azienda di Moody's Analytics che acquisisce ed elabora le informazioni delle aziende private per consentire un migliore processo decisionale e aumentare l'efficienza. Grazie a informazioni su oltre 275 milioni di aziende in tutti i paesi del mondo, è la risorsa definitiva per i dati delle aziende private. La certezza è un bene prezioso negli affari e BVD offre ai suoi clienti dati della migliore qualità possibile. Registratevi per una prova gratuita su http://www.bvdinfo.com

SDL Managed Translation:

SDL è l'innovatore mondiale nella tecnologia di traduzione linguistica, nei servizi e nella gestione di contenuti. Negli ultimi 25 anni SDL ha creato risultati aziendali che hanno trasformato il settore tramite esperienze digitali dalle sottili sfumature per i clienti in tutto il mondo. Per maggiori informazioni sui servizi linguistici e sulla tecnologia o per ricevere aiuto nell'espansione mondiale in modo rapido ed efficiente, inviate un'email a mantra@sdl.com o visitate http://www.sdl.com/managed-translation

Sponsor fondatori:

I quattro Sponsor fondatori sono AirX, Megazyme, Alpha Trains Group e Remedica, tutti facenti parte della comunità degli European Business Awards. Queste aziende di successo sono scintillanti esempi dei valori chiave degli Awards: Successo, Innovazione ed Etica. Grazie alla loro sponsorizzazione, aiutano a promuovere e creare aziende e comunità aziendali di maggiore successo in Europa. Per ulteriori informazioni sugli sponsor fondatori, visitate: https://www.businessawardseurope.com/patrons

