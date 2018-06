GlicoSYS WEB ajuda pacientes com diabetes da cidade de São Paulo

O sistema GlicoSYS WEB é de fácil e rápido acesso e na versão atual tem outras funcionalidades importantes, tais como glicemia diária, exibição de novo coeficiente de variação de nível de glicemia recomendado e a exportação de dados bem mais detalhada. Esse monitoramento online permite que o paciente siga as orientações e auxilia no controle efetivo do diabetes. O novo programa é bem mais analítico, gera arquivos e relatórios com diferentes informações úteis aos diabéticos. "Com esse programa, o paciente tem, pela primeira vez, acesso ao servidor online e às ferramentas com estatísticas cada vez mais completas do seu perfil glicêmico", explica David Jimenez, diretor de TI da HMD BioMedical.

Todas as informações cadastradas no GlicoSYS WEB (dados do paciente, tabela de resultados, gráfico com curva de medições, lista geral de testes, geração de arquivos, gráficos periódicos entre outras) são transferidas com alto nível de segurança e confiabilidade e validadas pela HMD BioMedical Brasil. Para ter o acesso às informações, o paciente precisa se conectar à Internet com cadastro efetuado e registrado no serviço público de saúde. Tudo é confirmado e para acessar é enviado via SMS para o número de celular cadastrado pelo paciente.

O GlicoSYS WEB possibilita que os pacientes possam ter um efetivo controle, inclusive diário, dos reais níveis de glicemia. O programa é vinculado ao GlucoLeader e esse possui memória capaz de armazenar até 800 resultados. Atualmente, é o único no mercado brasileiro com botão ejetor de tiras e tem certificação ISO 15197:2013.

Sobre a HMD BioMedical Inc.

A HMD BioMedical Inc., fundada no ano 2000, possui mais de 32 anos de experiência em pesquisa e dedicação na área de glicose sanguínea com especialização em Biossensor de Eletroquímica e Engenharia Bioquímica em laboratórios clínicos.

Em 2015, a HMD BioMedical Brasil assinou uma parceria público-privada com a IQUEGO (Indústria Química do Estado de Goiás) para distribuição e produção de glicosímetros no Brasil. O GlucoLeader (distribuído pela Prefeitura de São Paulo) é aprovado pelas agências regulatórias americana (FDA) e europeia (EMA) e é utilizado atualmente por milhões de pessoas em mais de 30 países.

SAC HMD Brasil: (11) 3280-5450 / sac@hmdbio.com.br

Informações para a Imprensa:

Tino Comunicação

Danilo Tovo

e-mail: danilo@tinocomunicacao.com.br

Tel.: 11 974923442

FONTE HMD BioMedical Inc.

SOURCE HMD BioMedical Inc.

Related Links

http://www.glicosys.com.br