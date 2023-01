Glion Institut de Hautes Etudes sera partenaire de la deuxième édition du salon du recrutement du luxe « EXCELLENCE by Vendôm »

PARIS, 11 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Glion institut de Hautes Etudes, école de commerce de référence spécialisée dans les métiers de l'hospitalité et du luxe et The Vendôm Company s'associent autour de la deuxième édition du salon « EXCELLENCE by Vendôm » exclusivement dédié au recrutement du secteur du luxe. Le salon se déroulera simultanément, virtuellement et en présentiel, à Paris, à l'hôtel Le Marois les 25, 26 et 27 janvier prochain.

Créé par Laetitia Girard, CEO, The Vendôm Company, la nouvelle édition du salon de recrutement « EXCELLENCE by Vendôm » capitalise sur le succès du précédent qui s'est déroulé du 07 au 09 octobre 2022 permettant de réunir 100 professionnels du luxe, marques et écoles. Au total, une audience de plus de 3 000 talents, recouvrant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie, a suivi conférences et ateliers en ligne de la dernière édition du salon.

En 2023, The Vendôm Company innove en faisant évoluer la forme du salon EXCELLENCE by Vendôm qui se tiendra en ligne sur trois jours, mais également de façon physique à Paris durant une journée, à l'hôtel Le Marois. Cette nouvelle édition sera donc placée sous le signe de la convivialité des échanges tout en permettant aux professionnels et candidats de la suivre partout dans le monde.

Ce rendez-vous annuel s'adresse aux recruteurs, candidats, écoles hôtelières et de management du luxe. Portant les valeurs chères au luxe d'intégrité, de passion, d'excellence et d'engagement, ces journées s'organisent autour d'entretiens privés avec des recruteurs, en ligne ou en présentiel, des ateliers et des conférences dont le contenu a été imaginé en collaboration avec Glion, institution d'enseignement de référence dans les métiers de l'hospitalité.

« EXCELLENCE by Vendôm 2023 regroupera professionnels et aspirants du monde du luxe dans une même dynamique de développement commun : notre objectif est de faire bouger les lignes du recrutement en revenant sur son essence même, l'humain ainsi que de partager une meilleure connaissance des maisons du luxe et en connaitre davantage sur les opportunités de métiers » a partagé Laetitia Girard.

«L'employabilité de nos étudiants est une des grandes forces de notre institution, ce salon est une opportunité unique de découvrir ces maisons d'exception et leurs dirigeants. Pour les acteurs du luxe c'est un rendez-vous incontournable qui leur permet d'identifier les talents de demain. » commente Francine Cuagnier, Directrice Marketing de Glion.

Le programme de conférence imaginé en collaboration avec l'institution académique d'excellence Glion permettra aux acteurs du luxe de partager leurs réflexions sur les grands enjeux du secteur et du recrutement autour de 4 tables-rondes aux intervenants d'exception* :

PEOPLE to PEOPLE

François-Henry BENNAHMIAS, CEO Audemars Piguet

Maud BAILLY, Directrice Générale Sofitel, MGallery et Emblems

LE LUXE PARLE SOUTENABILITÉ

Manuel MALLEN, Directeur Général, Maison Courbet

Emilie METGE VIARGUES, Directrice Générale de Christofle

LUXE ET TRANSMISSION

Guy BERTAUD, CEO, Maisons Pariente

Thierry MARX, Chef étoilé du « Sur Mesure » au Mandarin Oriental Paris

HISTOIRE ET MINDSET DU LUXE

Stanislas DE QUERCIZE, Président et Fondateur SAVIH, Membre du Conseil Christian Louboutin, Messika Paris, ex Président Van Cleef & Arpels et ex Président Cartier International

Jean-Luc NARET, CEO de JLN & CO – Ex CEO de La Reserve Hotels – Ex CEO de Michelin Guides

Véronique BEAUMONT, Directrice Générale, COO chez ESMOD International

Programme complet et inscription sur : Excellence by Vendôm (excellencebyvendom.com)

*les intervenants peuvent évoluer

À propos de Glion Institut de Hautes Études

Etabli en 1962, Glion Institut de Hautes Études (GIHE) est une institution suisse proposant des diplômes de Bachelor et Master dans l'hôtellerie, le luxe et la finance à un corps d'étudiants internationaux sur trois campus, dont deux en Suisse et un à Londres, Royaume-Uni.

Glion est classé parmi les cinq meilleurs établissements d'enseignement supérieur en management hôtelier au monde et dans le Top 3 en matière de réputation employeur depuis son entrée dans le classement en 2018 (QS World University Rankings, 2022).

Institution membre du groupe Sommet Education, leader mondial de l'enseignement managérial spécialisé dans les métiers de l'hospitalité, Glion bénéficie de l'accréditation de la New England Commission of Higher Education (NECHE).

Plus d'informations : glion.edu/fr/

A propos de Vendôm :

The Vendôm Company est le premier réseau qualifié de talents dans l'univers du luxe et s'attache à la mise en valeur du capital humain autour de 3 axes majeurs : le recrutement du luxe ; la formation et des évènements très exclusifs ; une agora annuelle du luxe, « Excellence by Vendôm.

Au travers de ses franchises, The Vendôm Company, basé en France, est désormais présent sur plusieurs continents. Ainsi, après l'ouverture de ses filiales en Espagne, Océan Indien, ouverture idéale vers les marchés extrême-orientaux, Vendôm poursuivra son expansion au Moyen Orient, mais aussi dans l'Océan Pacifique.

Le réseau ainsi constitué à l'international repose désormais sur 300 recruteurs, 20 000 candidats qualifiés, 3 franchises (France-Benelux, Océan Indien, Espagne-Portugal) et 100 000 abonnés sur ses plateformes numériques.

