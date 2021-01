Global Center on Adaptation (GCA): científicos globales, ganadores de premios nobel, exhortan a los líderes mundiales a acelerar la adaptación climática como parte de los estímulos económicos posCOVID-19

ROTTERDAM, Países Bajos, 22 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- Hoy, cinco premios nobel y más de 3.000 científicos de más de 100 países suscribieron la "Groningen Science Declaration" en la que exhortan a líderes mundiales, tomadores decisiones e inversionistas, a cambiar la forma en que entendemos, planificados e invertimos en el cambio climático para garantizar que limitemos los daños futuros. El acto de firma tuvo lugar antes de la Cumbre virtual de adaptación climática (CAS 2021) que se realizará del 25 al 26 de enero.

La declaración, formulada por Patrick Verkooijen, director ejecutivo del Global Center on Adaptation (GCA), se publica ahora que las cifras del primer informe "GCA State and Trends in Adaptation 2020" (Estado y tendencias de GCA en materia de adaptación 2020) muestran que es probable que la adaptación climática haya experimentado una caída porcentual de un dígito en 2020 y que es necesario incrementar diez veces los fondos para la adaptación climática global, para llegar a USD 300.000 millones por año, para cubrir los estimados que se requieren para responder a los crecientes riesgos climáticos.

En la Groning Science Declaration, los científicos señalan que "nuestra incapacidad para adaptarnos y mitigar la COVID-19 iguala a las alteraciones que experimentaremos si no actuamos de inmediato para mitigar y adaptar nuestro mundo en respuesta a nuestro clima cambiante […] a menos que redoblemos nuestros esfuerzos y nos adaptemos ahora mismo, los resultados serán mayor pobreza, escasez de agua, pérdidas agrícolas y niveles cada vez más altos de migración con un impacto enorme en la vida humana".

Durante el lanzamiento, Ban Ki-moon, 8.° secretario general de las Naciones Unidas y presidente del Global Center on Adaptation, señaló: "Incluso si alcanzamos los objetivos de mitigación que se trazaron en el Acuerdo de París, esto no bastará. El cambio climático ya está ocurriendo, por lo que debemos adaptarnos a sus efectos. La Groningen Scientific Declaration deja claro que, como seres humanos, hemos provocado el cambio climático y por eso debemos acelerar la adaptación para garantizar que todos podamos vivir en un mundo sostenible y resiliente que no deje a nadie de lado".

Patrick Verkooijen, director ejecutivo del Global Center on Adaptation, comentó:

"Como resultado de la pandemia, enfrentamos crisis de salud, económicas y climáticas interrelacionadas. Debemos implementar intervenciones para apoyar una recuperación resiliente y debemos actuar ahora, antes de que el cambio climático se acelere más allá de las capacidades de adaptación de la naturaleza y de los seres humanos. La comunidad científica, al firmar esta declaración, sabe que hay mucho en juego".

El Dr. Tawakkol Karman, Premio Nobel de la paz 2011, señaló:

"Nuestra emergencia climática plantea la amenaza más grave para la paz y la seguridad. A medida que los fenómenos meteorológicos extremos continúan acelerándose y los niveles del mar aumentan, las personas tienen que competir por recursos escasos y lidiar con la degradación acelerada del medioambiente que las rodea. Si no actuamos y nos adaptamos pronto, inevitablemente veremos mayor inestabilidad, conflicto y mayor migración".

El profesor Sir Christopher Pissarides, ganador del premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel 2010, señaló:

"La crisis generada por la COVID-19 ha devastado nuestras economías, pero pronto esto será historia; si no hacemos algo al respecto, las catástrofes causadas por el clima, que ocurren cada vez con mayor frecuencia, no harán más que empeorar. Nuestras economías son tan vulnerables a ellas como lo eran ante la COVID-19. Necesitamos mejorar la forma en que hacemos frente a las catástrofes y tomar medidas para reducirlas. Se debe dar prioridad a las inversiones en sostenibilidad: estas deben, y por lo general lo hacen, mejorar su rendimiento a largo plazo. Necesitamos enfocarnos en la creación de empleos inclusivos y ecológicos, en ayudar a las familias necesitadas y en prepararnos mejor para el futuro. Es de suma importancia que los gobiernos, a través de sus paquetes de recuperación frente a la COVID-19, inviertan en la adaptación climática y la resiliencia frente a los diversos impactos, y que se enfoquen en la creación de empleos ecológicos y en el crecimiento sostenible a largo plazo".

El profesor Brian Schmidt, premio nobel de física 2011, señaló:

"La COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad de nuestro medioambiente, y que nuestro mundo y nuestra forma de vida pueden trastocarse de manera radical y muy rápidamente. Pero la pandemia también ha demostrado que los gobiernos de todo el mundo pueden escuchar a los científicos y a los expertos, para proteger a sus ciudadanos y a sus sociedades. Están haciendo lo mismo con la ciencia del cambio climático. Ahora es el momento de invertir e impulsar las soluciones innovadoras para el clima que ya tenemos a nuestra disposición para crear nuevos empleos, estimular nuestras economías, desarrollar las industrias y los productos del mañana, mientras al mismo tiempo creamos un futuro resiliente, inteligente y justo para el clima".

El profesor Donna Strickland, premio nobel de física 2018, señaló:

"Creo que la adaptación al cambio climático requiere la experiencia amplia y profunda que se obtiene de mejor manera a través de colaboraciones interdisciplinarias y el compromiso de los legisladores. Junto con Optical Society, hemos informado a los responsables de las políticas públicas el papel fundamental que puede desempeñar la óptica en la medición de los efectos del cambio climático y la efectividad de los esfuerzos de reparación. Si científicos e ingenieros trabajaran juntos y apoyados por los gobiernos en el desarrollo de tecnologías innovadoras de detección, la innovación resultante podría ser un hito en la gestión del cambio climático".

El profesor Hoesung Lee, presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), también presente en el evento de lanzamiento virtual, señaló:

"El clima ya está cambiando, y tendremos que adaptarnos para hacer frente al calentamiento global adicional que se producirá como resultado de las emisiones pasadas de gases de efecto invernadero. Pero también debemos entender que la adaptación tiene límites, y cuanto más podamos limitar el calentamiento futuro, mayor será el margen para el éxito de las medidas de adaptación".

El profesor Jouke de Vries, presidente de la Universidad de Groningen, señaló:

"Nuestra universidad y la ciudad de Groningen están orgullosas de ser sede de la Science Declaration y del evento de lanzamiento que cuenta con la participación de ganadores de premios nobel y otros distinguidos invitados. Nuestros profesores, investigadores, educadores y estudiantes trabajan incansablemente con socios nacionales e internacionales hacia la transición ecológica local, regional y global. Es evidente que la mitigación del cambio climático va de la mano con la adaptación, y nuestros programas de investigación y maestría reflejan esto, con un enfoque en la salud humana, las ciencias conductuales, el derecho climático y la energía limpia".

El profesor Joseph Stiglitz, ganador del premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel 2001, también firmó la Groningen Science Declaration durante el lanzamiento virtual.

