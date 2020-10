Global Child "Travel with Purpose" de Amazon Prime y Down to Earth con Zac Efron de Netflix brindan esperanza al público a través de una nueva generación de programas de viajes con propósito.

"A la gente le encanta viajar; es el objetivo número uno para los millennials y eso no ha cambiado ... Creo que lo que está cambiando es la conciencia del bien que todos podemos hacer cuando visitamos lugares. Me encanta ver a celebridades como Zac usar su influencia para bien. Creamos Global Child hace casi cuatro años para unirnos a los mejores influencers para sí, disfrutar del mundo, pero también para hacerlo un lugar mejor al tomarnos un momento para retribuir predicando con el ejemplo. Haciendo el bien en veintitrés países, desde proporcionar comida a una colonia de leprosos en la India durante un año, hasta proteger a tiburones en Fiji y apoyar a los orfanatos en Grecia ... es una bendición utilizar nuestra influencia para un bien mayor. ¿De qué sirve estar en la tierra si no vamos a intentar al menos hacer de él un lugar mejor? " Dice Augusto, ex presentador de NBC, teólogo y capellán cristiano voluntario de la cárcel.

A medida que los bloqueos de Covid cerraron las fronteras internacionales, los números de gente viendo la primer temporada de Global Child se dispararon 10 veces a más de 220,000 horas de en dos meses. Down to Earth también logró el éxito ya que ambos programas continúan con tendencia a la alta con audiencias desesperadas por una escapada y un respiro del drama político y el estres cotidiano.

"Quizás la gente no pueda viajar como solía hacerlo por el momento, pero esperamos que podamos traer algunas risas y grandes ideas de viaje para que cuando el mundo se vuelva a abrir, todos estén listos para viajar con un propósito y ayudar a este mundo a ser major de lo que era antes. Además, no todos los días se puede bucear con 35 tiburones toro, sin jaulas y arriesgando mi vida para promover la conservación del océano ... Estoy seguro de que a mis exes les encantó ese episodio de Fiji!". Bromea Augusto.

Down to Earth se está transmitiendo en Netflix y la segunda temporada de Global Child "Travel with Purpose" se estreno esta semana en Amazon Prime Video.

Acerca de Global Child

Global Child ha aparecido en American Airlines y otras 13 aerolíneas importantes y en Amazon Prime con un alcance de casi 500 millones de espectadores. Valverde también fue el presentador del concurso de belleza Miss Nueva York EE. UU. De este año y lidera BIG Foundation, una 501c3 que tiene a todas las religiones trabajando juntas para ayudar a los necesitados. Recientemente completó un libro para una importante editorial sobre sus viajes. Puede ver las temporadas 1 y 2 de Global Child en Amazon Prime Video y conectarse con Augusto a través de Instagram @GlobalChildTV y obtener más información en: www.GlobalChildTV.com

