Global Cyber Alliance fait part de ses ambassadeurs : des leaders influents de l'industrie vont modeler et étendre la portée mondiale de GCA

Yossi Appleboum, co-PDG de Sepio Systems

Barry Gooch, président de Prevention of Fraud in Travel (PROFiT)

David Harcourt, conseiller en chef de la sécurité chez BT

Tony Krzyzewski, cofondateur et directeur de SAM for Compliance

Jenny Menna, vice-présidente principale et dirigeante du partenariat de cybersécurité à U.S. Bank

Graeme Newman, directeur de l'innovation chez CFC Underwriting Ltd.

Jay Singh, marketing et partenariats chez Red Sift

Nicola Staub, procureure, bureau du ministère public, canton de Schwyz en Suisse

Les ambassadeurs sont issus de diverses origines et symbolisent un cadre international de leaders influents. Ils représentent des organisations des États-Unis, d'Israël, de Nouvelle-Zélande, du Royaume-Uni et de Suisse, de même qu'un éventail de secteurs où figurent notamment services financiers, répression criminelle, technologie, télécommunications et voyages.

Ces ambassadeurs contribueront à une plus grande adoption de solutions et outils existants et à venir de GCA, parmi lesquels les efforts déployés dans l'authentification de courriels grâce à la DMARC (Authentification, signalisation et conformité des messages basés sur le domaine) ainsi qu'avec Quad9, service de sécurité des DNS (systèmes de noms de domaine) protégeant contre les sites web malveillants tout en protégeant la confidentialité. Les ambassadeurs auront un rôle déterminant dans la facilitation d'essais précoces d'outils de GCA et ils contribueront à la diffusion de ces ressources auprès du public en assurant leur disponibilité à l'échelle mondiale. Les ambassadeurs appuieront également les efforts de durabilité dans un cadre sans but lucratif afin de mettre ces outils à la portée de tous et sans frais.

« Nous sommes tellement heureux que ces experts aient accepté de servir comme ambassadeurs, » a déclaré Andy Bates, directeur exécutif de GCA pour le Royaume-Uni, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. « Ils nous aideront à étendre notre portée dans la communauté internationale et à jouer un rôle vital dans la mise en forme de l'orientation future de GCA. Pour une organisation internationale, il est important d'avoir des amis qui comprennent la culture locale. »

« Avoir ce groupe de personnalités influentes et talentueuses représente un véritable honneur et une aide dans nos efforts visant à faire de l'internet un lieu plus sûr et plus sécurisé pour tous les citoyens du monde, » a ajouté Maryam Rahmani, responsable à l'échelle mondiale des partenariats de GCA. « Leur volonté de consacrer leur temps et leur expertise à faire une différence positive dans notre cybersécurité collective illustre bien l'esprit de collaboration qui est à la base même de GCA. »

Yossi Appleboum, co-PDG de Sepio Systems a affirmé : « Je suis honoré d'être au service de Global Cyber Alliance comme ambassadeur et d'avoir l'occasion d'aider à édifier un écosystème qui connecte GCA, pouvoirs publics et industrie afin de créer une société mieux sécurisée. J'ai hâte d'apporter mon expérience dans la mise en place de plateformes solides de cybersécurité et de les promouvoir dans les produits actuels de GCA, comme Quad9 et le guide de configuration de la DMARC, et aussi dans les produits futurs. »

Barry Gooch, président de Prevention of Fraud in Travel (PROFiT) a fait observer : « Nous dépendons tous de l'internet. Cette nomination d'ambassadeur de GCA me remplit d'humilité et je crois sincèrement que c'est uniquement en travaillant de manière collective et inclusive par delà les frontières internationales avec leur cloisonnement que nous pourrons identifier et combattre l'activité malveillante dans le cyberespace et mesurer l'efficacité de nos travaux. Nous nous devons d'appuyer le travail de GCA produisant des solutions accessibles et gratuites, car il représente exactement ce qui est nécessaire pour que l'économie numérique puisse s'épanouir. »

David Harcourt, conseiller en chef de la sécurité chez BT a commenté : « Je suis fier que l'on m'ait demandé d'être ambassadeur de GCA et de l'opportunité que ceci apporte de pousser plus loin les améliorations dans la cybersécurité sur l'ensemble de l'industrie. Il est temps que l'internet devienne un endroit plus sûr pour tout le monde, car il devient plus que jamais fondamental dans notre vie de tous les jours. »

Tony Krzyzewski, cofondateur et directeur de SAM for Compliance, a indiqué : « Je suis ravi de me charger du rôle d'ambassadeur pour Global Cyber Alliance. Je suis persuadé que l'Alliance joue un rôle très important en contribuant à réduire les risques relatifs à la cybersécurité sur l'ensemble de la planète et avec cette fonction d'ambassadeur, sa présence sera renforcée dans la région australasienne. »

Jenny Menna, Jenny Menna, vice-présidente principale et dirigeante du partenariat de cybersécurité à U.S. Bank, a relevé : « U.S. Bank a pris l'engagement d'améliorer l'écosystème de la cybersécurité. C'est exactement ce que le travail de GCA fait progresser, depuis la mise au point d'outils jusqu'à la simplification de l'adoption de la DMARC permettant d'explorer la sécurité de l'IdO. Je suis fière d'avoir été nommée ambassadrice de GCA. »

Pour Graeme Newman, directeur de l'innovation chez CFC Underwriting Ltd., « GCA adopte une approche fraîche, pragmatique pour combattre les cyberrisques : identifier et mettre en œuvre des mesures concrètes et mesurables en sollicitant l'engagement d'une diversité d'industries et de zones géographiques. Le secteur des cyberassurances en particulier a pour responsabilité de soutenir cette mission, et je vais m'empresser d'amplifier le travail accompli par GCA à travers mon rôle d'ambassadeur. »

Jay Singh, marketing et partenariats chez Red Sift, a estimé que : « GCA joue un rôle central en provoquant une prise de conscience et une adoption de la DMARC à l'échelle mondiale, et d'avoir été choisi pour être ambassadeur de GCA est un honneur qui me verra défendre l'innovation qui sous-tend les solutions et les outils de GCA. J'ai hâte de travailler durant l'année qui vient aux côtés de professionnels de la sécurité de l'information, partageant dans le même esprit notre mission en vue de l'élimination des défis du cyberespace rencontrés partout dans le monde par les industries et les pouvoirs publics. »

Nicola Staub, procureure au Bureau du ministère public du canton de Schwyz en Suisse, a souligné : « En ma qualité de procureure, je m'applique à enquêter sur les crimes dans le cyberespace et d'en faire comparaître les auteurs devant la justice. Néanmoins, la prévention d'un crime est bien mieux que les poursuites qu'il entraîne. Soutenir Global Cyber Alliance tombait par conséquent sous le sens : la lutte contre les cybercrimes nécessite un effort collectif, intersectoriel et transnational. Je suis fière d'y être associée. »

À propos de Global Cyber Alliance

Global Alliance (GCA) est un effort international, intersectoriel se consacrant à éradiquer les risques du cyber espace et à améliorer notre monde connecté. Nous accomplissons notre mission en unifiant des communautés mondiales, en mettant en œuvre des solutions concrètes et en en mesurant les effets. En apprendre davantage sur www.globalcyberalliance.org

CONTACT :

Josh Zecher

1-202-463-0045

josh@vrge.us

SOURCE Global Cyber Alliance

Related Links

http://www.globalcyberalliance.org/