Global Digital Power Forum 2023: Обеспечение успеха операторов на фоне глобального перехода к углеродной нейтральности

Charles Yang, President of Global Marketing and Sales Services of Huawei Digital Power

БАРСЕЛОНА (Испания), 2 марта 2023 г. / PRNewswire/ -- Компания Huawei провела форум Global Digital Power Forum в рамках Всемирного мобильного конгресса (MWC) 2023. Forum был посвящен теме «Обеспечение успеха операторов на фоне глобального перехода к углеродной нейтральности». Операторы, лидеры отрасли и эксперты со всего мира собрались для обмена новейшими знаниями о мировой энергетике и сфере ИКТ. Кроме того, они поделились инновационными решениями и передовым опытом в области экологически чистой и низкоуглеродной энергетической инфраструктуры, обсудив пути содействия операторам в достижении более экологичного будущего.

Руководитель Чарльз Ян отдела глобального маркетинга и продаж компании Huawei Digital Power выступил с речью на тему «Успех Enabling Operator на фоне глобального перехода к углеродной нейтральности». Он подчеркнул, что, несмотря на глобальный консенсус по экологически безопасному развитию, операторы продолжают сталкиваться с проблемами. Операторы по-прежнему сталкиваются с ростом расходов на электроэнергию, трудностями в сокращении углеродных выбросов и стагнацией роста.

Компания Huawei стремится интегрировать цифровые и силовые электронные технологии для содействия операторам в достижении более экологичного будущего. По словам г-на Яна, операторы уже не могут быть просто потребителями энергии, но и должны стать производителями и спонсорами на фоне глобального перехода к углеродной нейтральности. Huawei надеется оказать им поддержку на этом пути.

Потребители энергии: операторы будут обеспечивать максимальную энергоэффективность в целях сокращения энергопотребления за счет предоставления каждой ватты возможности питания большего числа битов. Сети будут использовать интеллектуальные энергосберегающие и оптимальные технологии сгибания для сокращения энергопотребления. Объекты Telecom будут упрощены от комнат до шкафов, от шкафов до столбов в целях повышения энергоэффективности объекта на величину до 97%. Для снижения уровня PUE до 1,15 в центрах обработки данных будут использоваться системы бесплатного охлаждения и оптимизации энергоэффективности на основе искусственного интеллекта.

Производители энергии: операторы будут участвовать в производстве и регулировании энергии в целях обеспечения максимальной ценности своей инфраструктуры. Они будут развертывать фотоэлектрические системы или приобретать экологически чистую энергию на телекоммуникационных объектах, центрах обработки данных и кампусах. Взаимодействие с потреблением электроэнергии также приведет к снижению расходов на электроэнергию. И наконец, они сэкономят и зарабатают деньги, используя литиевые батареи в качестве части виртуальной электростанции (VPP).

Обеспечение энергоснабжения: операторы будут использовать такие цифровые технологии, как 5 G, искусственный интеллект, облачные технологии и лоты, для обеспечения цифрового управления, интеллектуальных эксплуатационно-технического обслуживания, а также стабильных поставок систем традиционной и возобновляемой энергетики. Они обеспечат возможность планирования по всей сети и прогнозирования отказов AI-based, помогая создавать безопасные, устойчивые и эффективные системы энергоснабжения.

Президент Яо Цюань Huawei Site Power Facility выступил с речью на тему «Интеллектуальное питание на объектах: ключевое средство защиты окружающей среды и Low-Carbon Network». Он пояснил, что операторы сокращают углеродные выбросы и энергозатраты для достижения углеродной нейтральности, берут на себя ответственность за повышение цен на энергоносители и не отстают от ускоренного развертывания сетей 5 G.

Однако традиционные системы электропитания на объектах имеют высокую совокупную стоимость владения (ССВ) и углеродные выбросы. Это препятствует эволюции сетей и препятствует достижению углеродной нейтральности операторами. Для решения этих проблем Huawei предлагает интеллектуальные решения электропитания на объектах, обеспечивающие "интеллектуальную простоту", "интеллектуальную экологичность" и "интеллектуальную экономию". Являясь одним из ключевых инструментов развития экологически безопасных и низкоуглеродных сетей, эти интеллектуальные системы электропитания на объектах помогут операторам ускорить достижение своих целей по углеродной нейтральности.

Президент Huawei Data Center Facility и бизнес-подразделения критически важных источников энергии Сунь Сяофэн выступил с речью на тему "Smart DC, построение экологически безопасного будущего". Мир становится углеродно-нейтральным, цифровым и интеллектуальным. В этом контексте центры обработки данных должны обеспечивать высокую энергоэффективность, высокую эффективность эксплуатации и технического обслуживания, гибкость и доступность для экспоненциального роста вычислительных мощностей. Он представил решения Huawei для всех размеров центров обработки данных и критически важных систем электропитания. Эти решения позволяют экологически чистым, простым, интеллектуальным и надежным центрам обработки данных способствовать низкоуглеродному и интеллектуальному развитию отрасли.

Эксперты также выступили на форуме, поделившись своими взглядами на экологически чистые ИКТ в энергетическом бизнесе. Их презентации перечислены в порядке следования.

Массамба Тиойе, руководитель проекта UNFCCC Global Innovation Hub поделился своими идеями по теме "Энергетическая трансформация для мира с нулевыми выбросами".

Хосе Доносо, генеральный директор Union Espanola Fotovoltaica (UNEF) и председатель правления Global Solar Council, поделился "Тенденциями использования возобновляемых источников энергии в сфере ИКТ".

Луис Невес, генеральный директор GeSI, подытожил "Тенденции тысяч отраслей в области энергетической трансформации".

Эрве Сюке, SVP of Orange, представленный на тему «Ведение будущего - Orange Energy Challenge».

Анастасиос Компарос, руководитель отдела управления энергопотреблением Vantage Towers, выступил с речью на тему «Башни во благо — создание более экологичного будущего».

Фред Митчелл, технический директор K2, рассказал о «Практике Building Green Data Center».

Сеппо Ихалайнен, глава компании VerneGlobal Finland, в своем выступлении на тему «На пути к Zero-Carbon Data Center» рассказал о своем передовом опыте.

Тема выставки MWC 2023 - «Скорость». Технологический прогресс ускоряется, и наблюдается тенденция к достижению углеродной нейтральности. Huawei продолжит инвестировать в инновации, интеграцию цифровых технологий и технологий силовой электроники, а также сотрудничать с клиентами и партнерами по всему миру в целях ускорения углеродной нейтральности. Вместе мы будем помогать операторам в достижении более экологичного будущего.

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