Globalne Forum Energetyki Cyfrowej 2023: Sukcesy operatorów w trakcie światowego procesu przechodzenia na neutralność węglową

Odbiorcy energii:

Operatorzy będą dążyć do maksymalizacji efektywności energetycznej w celu zmniejszenia zużycia energii, aby każdy wat mógł zasilić więcej bitów. Sieci będą wykorzystywać inteligentne technologie oszczędzania energii i optymalnej hibernacji w celu zmniejszenia zużycia energii. Placówki telekomunikacyjne zostaną zredukowane z pomieszczeń do szaf lub z szaf do słupów, aby zwiększyć efektywność energetyczną do 97%. Centra danych będą wykorzystywać technologię darmowego chłodzenia i optymalizacji efektywności energetycznej sztucznej inteligencji, aby obniżyć PUE do 1,15.